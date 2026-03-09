Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro cittadini cinesi arrestati in un’operazione congiunta di Polizia di Stato e Carabinieri, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. Gli indagati sono accusati di incendio e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un’imprenditrice cinese di Sesto Fiorentino, per fatti iniziati nel luglio 2024 e protrattisi fino al marzo 2026. Le misure cautelari sono state eseguite nella serata del 3 marzo 2026 dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Firenze e del R.O.S. Carabinieri di Firenze.

L’operazione e le indagini: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha avuto origine da un episodio particolarmente violento avvenuto il 1° agosto 2024 a Sesto Fiorentino. In quella data, cinque cittadini di origine orientale, armati di machete e picconi, hanno fatto irruzione in un esercizio commerciale gestito da una connazionale, provocando ingenti danni alla struttura. Questo evento ha segnato l’inizio di una serie di atti intimidatori e violenti nei confronti dell’imprenditrice.

Le accuse: incendio e tentata estorsione aggravata

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica D.D.A. di Firenze, hanno permesso di accertare che l’irruzione era stata organizzata dal 39enne, ritenuto il mandante della condotta estorsiva. L’uomo avrebbe preteso l’utilizzo di un capannone a Sesto Fiorentino, precedentemente locato a nome di una società intestata a terzi ma di fatto gestita da lui stesso, e che la vittima stava per acquistare. Attraverso l’uso della forza, della minaccia e della creazione di un clima di soggezione e omertà, il 39enne avrebbe tentato di ottenere vantaggi economici legati al controllo del capannone.

Gli episodi di violenza e intimidazione

Il 23 maggio 2025, davanti alla sede dell’attività commerciale, un uomo – poi identificato come il 30enne – ha appiccato un incendio a un autocarro di proprietà della società della vittima. Le fiamme si sono propagate anche a un’altra autovettura della parte offesa e a un ulteriore veicolo parcheggiato nelle vicinanze. In seguito a questo grave episodio, l’amministratrice dell’attività ha sporto denuncia presso la Questura di Firenze, riferendo anche delle gravi minacce subite sia personalmente sia nei confronti dei familiari, sempre ad opera del 39enne.

Ulteriori atti intimidatori e la risposta delle forze dell’ordine

Il 17 giugno 2025, altri due uomini – identificati come il 30enne e il 26enne – hanno danneggiato un’autovettura dell’esercizio commerciale, parcheggiata davanti all’abitazione dell’amministratrice, imbrattandola con vernice rossa e danneggiando la carrozzeria con delle pietre. Grazie a una minuziosa analisi delle immagini di videosorveglianza e del traffico telefonico e telematico, la Squadra Mobile di Firenze è riuscita a identificare i responsabili e a sventare un ulteriore delitto ai danni dei locali della vittima, fermando i due uomini il 26 luglio 2025, poco prima che potessero agire nuovamente.

Le perquisizioni e gli elementi raccolti

Nel corso delle indagini, la Polizia di Stato ha eseguito decreti di perquisizione nei confronti del 39enne, 30enne e 26enne, acquisendo diversi elementi utili. Tra questi, sono stati rinvenuti capi di abbigliamento macchiati della stessa vernice rossa utilizzata per imbrattare l’autovettura della vittima, trovati all’interno dell’abitacolo dell’auto usata la sera del danneggiamento.

L’ennesima richiesta estorsiva e la svolta nelle indagini

Il 23 gennaio 2026, la vittima ha denunciato una nuova richiesta estorsiva da parte del 39enne, che tramite un altro soggetto pretendeva il pagamento di 2.800.000,00 euro per evitare un ulteriore incendio al negozio o al capannone conteso, concedendo solo pochi giorni per la decisione. Le indagini hanno permesso di identificare il 40enne come l’autore materiale di questa ultima richiesta.

Le misure cautelari e il riconoscimento del metodo mafioso

Il G.I.P. del Tribunale di Firenze ha accolto le richieste della D.D.A. e ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 39enne, 30enne e 26enne, mentre il 40enne è stato posto agli arresti domiciliari. È stata riconosciuta l’aggravante del metodo mafioso, in quanto le reiterate minacce, unite agli atti di violenza e devastazione, hanno generato un clima di intimidazione sistematica e organizzata, capace di instaurare una condizione di perdurante soggezione nella vittima e nella comunità.

Il clima di omertà e la presunzione di innocenza

Durante le indagini, gli investigatori hanno riscontrato un diffuso stato di soggezione e omertà tra i membri della comunità cinese locale, che ha reso difficile raccogliere testimonianze dirette sulle azioni del 39enne ai danni dell’attività commerciale. Si ricorda che il provvedimento eseguito è una misura cautelare adottata in fase di indagini preliminari e che i destinatari sono persone sottoposte a indagini, da considerarsi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.

IPA