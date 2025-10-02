Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale a Taranto, nella centralissima via Cesare Battisti. Un giovane nigeriano di 20 anni è stato fermato dopo aver minacciato i passanti con un coltello nella serata di ieri, quando gli agenti sono stati chiamati a intervenire per garantire la sicurezza pubblica.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel cuore della città, dove la Squadra Volante è stata allertata per la presenza di un cittadino extracomunitario in evidente stato di ebbrezza che brandiva un’arma bianca e si comportava in modo minaccioso nei confronti dei passanti.

L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, si sono trovati di fronte a una situazione di forte tensione: il giovane, armato di coltello e visibilmente alterato, ha iniziato ad agitarsi ulteriormente alla vista delle forze dell’ordine. Nonostante i tentativi di mediazione, il ragazzo ha sferrato diversi fendenti verso i poliziotti, mettendo a rischio l’incolumità degli operatori e dei cittadini presenti.

L’uso del taser e la messa in sicurezza

Per neutralizzare la minaccia e impedire che la situazione degenerasse ulteriormente, gli agenti hanno fatto ricorso alle tecniche operative in dotazione, tra cui l’utilizzo della pistola elettrica, il cosiddetto taser. Grazie a questo strumento e all’esperienza maturata sul campo, i poliziotti sono riusciti a bloccare il giovane, evitando conseguenze più gravi sia per lui che per le persone presenti in via Cesare Battisti.

La folla e il trasferimento in Questura

L’episodio ha attirato l’attenzione di numerosi curiosi, che si sono radunati nei pressi del luogo dell’intervento. Gli agenti hanno dovuto affrontare non poche difficoltà per sottrarre il giovane alla folla, che aveva iniziato a inveire contro di lui. Una volta assicurato, il ventenne è stato accompagnato negli uffici della Questura, dove ha continuato a manifestare uno stato di agitazione e una condotta violenta.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine delle procedure di identificazione e dopo aver trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il giovane nigeriano, regolare sul territorio nazionale ma senza fissa dimora, è stato arrestato e trasferito presso la locale Casa Circondariale. Le accuse a suo carico sono di resistenza a pubblico ufficiale e minacce aggravate dall’uso di un’arma bianca.

Le tecniche operative e l’importanza del taser

L’utilizzo del taser da parte della Polizia di Stato di Taranto si è rivelato fondamentale per risolvere la situazione senza ricorrere a mezzi più invasivi o pericolosi. Questo strumento, ormai in dotazione a molte pattuglie, permette di immobilizzare soggetti particolarmente pericolosi riducendo al minimo i rischi per la loro incolumità e per quella degli operatori.

Il profilo dell’arrestato

Il giovane arrestato, di nazionalità nigeriana e di 20 anni, risulta regolarmente presente sul territorio nazionale ma senza una residenza fissa. Secondo quanto riportato dalle autorità, il suo stato di agitazione sarebbe stato aggravato dall’assunzione di alcolici, circostanza che ha contribuito a rendere ancora più pericolosa la sua condotta.

Le fasi successive all’arresto

Dopo il trasferimento in Questura, il giovane ha continuato a mostrare segni di agitazione e violenza, rendendo necessario un ulteriore controllo da parte degli agenti. Solo dopo aver completato tutte le procedure di rito, il ventenne è stato condotto presso la Casa Circondariale, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa degli sviluppi processuali.

Le indagini in corso

Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità. L’Autorità Giudiziaria valuterà nelle prossime ore la posizione del giovane e deciderà sulle eventuali misure cautelari da adottare.

IPA