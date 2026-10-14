Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Paura a Torino, nel quartiere Aurora: un uomo sulla quarantina, in evidente stato di alterazione, è stato arrestato dopo aver minacciato i passanti con una mannaia. I Carabinieri sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione al 112. L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di mettere in sicurezza la zona.

Torino, paura nel quartiere Aurora: uomo minaccia i passanti con una mannaia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’allarme è scattato quando è stata segnalata la presenza di un uomo fuori controllo che impugnava una mannaia e minacciava i passanti. I militari del Nucleo Radiomobile sono arrivati sul posto in pochi minuti, trovandosi di fronte un individuo sulla quarantina in evidente stato di alterazione psico-fisica.

Di fronte alla situazione di pericolo, l’equipaggio dell’Arma ha scelto di agire con prontezza ma anche con cautela. Mentre uno dei militari cercava di distrarre l’uomo, che non rispondeva a nessun invito a deporre l’arma, un altro carabiniere lo ha aggirato alle spalle. Con una manovra rapida, è riuscito a bloccare il braccio dell’aggressore e a disarmarlo, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

La resistenza e l’arresto

L’uomo, tuttavia, ha continuato a opporre una forte resistenza anche dopo essere stato disarmato. È stato necessario l’intervento di un’ulteriore pattuglia in servizio a Torino per garantire la sicurezza di tutti i presenti. Durante le fasi dell’arresto, il soggetto ha tentato più volte di colpire i militari con calci e testate, rendendo l’operazione particolarmente complessa. Anche una volta condotto in caserma, l’uomo ha proseguito con le minacce e si è rifiutato di fornire le proprie generalità o di sottoporsi al fotosegnalamento.

Al termine dell’intervento, l’uomo è stato tratto in arresto con le accuse di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale e porto di oggetti atti ad offendere. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito in carcere dove dovrà attendere l’udienza di convalida. La mannaia, lunga 40 cm con una lama di 27 cm, è stata posta sotto sequestro penale.

Carabinieri