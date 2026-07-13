Terrore a Yellowstone, il video del bisonte infuriato che scaraventa un turista in aria
L'attacco improvviso: un volo di due metri catturato in diretta dalle telecamere
Nel campeggio di Bridge Bay, all’interno del celebre Parco Nazionale di Yellowstone, un enorme bisonte maschio di circa 900 chili ha seminato il panico tra i visitatori, aggredendo un turista e scaraventandolo in aria per oltre due metri. La vittima, che stava passeggiando insieme al nipote, ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Il video, girato dal fotografo professionista Mike MacLeod, mostra l’animale visibilmente agitato mentre vaga tra le tende e le piazzole del campeggio. Nonostante il turista e il nipote stessero mantenendo una distanza apparentemente di sicurezza e stessero cercando di allontanarsi dietro agli alberi, il bisonte – dopo aver caricato persino un pick-up in movimento – li ha puntati entrambi. Il più giovane è riuscito a mettersi in salvo, mentre l’altro non ha fatto in tempo: l’animale lo ha agganciato con il corno sinistro, facendogli compiere un drammatico volo prima dell’impatto con il suolo. Solo l’intervento tempestivo dei presenti, che hanno iniziato a urlare e a muoversi per distrarre il bisonte, ha evitato che la situazione peggiorasse. L’assalto è avvenuto nel pieno della stagione del rutting (il periodo dell’accoppiamento). In queste settimane i bisonti maschi sono estremamente aggressivi, territoriali e pronti a caricare qualunque cosa avvertano come una minaccia. I ranger del parco ricordano che i bisonti sono animali selvatici e imprevedibili, e che la distanza minima di sicurezza da mantenere è di almeno 23 metri.