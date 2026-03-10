Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina aggravata nella serata di sabato 7 marzo a Rimini. Un cittadino tunisino è stato fermato dopo aver minacciato con un coltello un ragazzo minorenne per sottrargli un monopattino e del denaro contante. L’uomo è stato individuato e arrestato grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e alle tecnologie di geolocalizzazione.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 19.00 di sabato 7 marzo in via Lagomaggio, nei pressi della fermata del Metromare a Rimini. Un ragazzo minorenne ha raccontato agli agenti di essere stato avvicinato da due soggetti stranieri. Questi lo hanno minacciato con un coltello, intimandogli di consegnare il proprio monopattino e il denaro che aveva con sé, altrimenti sarebbe stato accoltellato.

La denuncia e l’intervento della Polizia

Il giovane, spaventato per la propria incolumità, ha consegnato il monopattino e una somma di denaro ai due aggressori. Dopo aver raccolto la testimonianza della vittima, la Volante della Polizia si è immediatamente attivata per rintracciare i responsabili della rapina. Grazie al sistema di geolocalizzazione del monopattino sottratto, gli agenti hanno seguito le tracce del mezzo fino alla zona di Torre Pedrera.

L’identificazione dell’autore

Le indagini sono proseguite con l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nel luogo in cui era stata commessa la rapina. Incrociando le descrizioni fornite dal ragazzo con i filmati, la Polizia è riuscita a individuare uno degli autori. Il monopattino rubato è stato recuperato e restituito alla vittima.

Il riconoscimento e l’arresto

Successivamente, il ragazzo e suo padre si sono recati presso gli Uffici di Polizia per formalizzare la denuncia. Durante la procedura, al minore è stato mostrato un album fotografico e il giovane ha riconosciuto con certezza l’autore della rapina. L’uomo, un cittadino tunisino, è stato sottoposto a perquisizione personale: durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto una banconota da 20 euro sottratta poco prima al ragazzo. Al termine degli accertamenti, il cittadino tunisino è stato arrestato per rapina aggravata.

IPA