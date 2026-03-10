Terrore al Metromare a Rimini, minacciano ragazzino col coltello per il monopattino: come sta il minore
Un cittadino tunisino è stato arrestato a Rimini per rapina aggravata: minacciato con un coltello un minorenne per sottrargli un monopattino.
Un arresto per rapina aggravata nella serata di sabato 7 marzo a Rimini. Un cittadino tunisino è stato fermato dopo aver minacciato con un coltello un ragazzo minorenne per sottrargli un monopattino e del denaro contante. L’uomo è stato individuato e arrestato grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e alle tecnologie di geolocalizzazione.
La ricostruzione dei fatti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 19.00 di sabato 7 marzo in via Lagomaggio, nei pressi della fermata del Metromare a Rimini. Un ragazzo minorenne ha raccontato agli agenti di essere stato avvicinato da due soggetti stranieri. Questi lo hanno minacciato con un coltello, intimandogli di consegnare il proprio monopattino e il denaro che aveva con sé, altrimenti sarebbe stato accoltellato.
La denuncia e l’intervento della Polizia
Il giovane, spaventato per la propria incolumità, ha consegnato il monopattino e una somma di denaro ai due aggressori. Dopo aver raccolto la testimonianza della vittima, la Volante della Polizia si è immediatamente attivata per rintracciare i responsabili della rapina. Grazie al sistema di geolocalizzazione del monopattino sottratto, gli agenti hanno seguito le tracce del mezzo fino alla zona di Torre Pedrera.
L’identificazione dell’autore
Le indagini sono proseguite con l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nel luogo in cui era stata commessa la rapina. Incrociando le descrizioni fornite dal ragazzo con i filmati, la Polizia è riuscita a individuare uno degli autori. Il monopattino rubato è stato recuperato e restituito alla vittima.
Il riconoscimento e l’arresto
Successivamente, il ragazzo e suo padre si sono recati presso gli Uffici di Polizia per formalizzare la denuncia. Durante la procedura, al minore è stato mostrato un album fotografico e il giovane ha riconosciuto con certezza l’autore della rapina. L’uomo, un cittadino tunisino, è stato sottoposto a perquisizione personale: durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto una banconota da 20 euro sottratta poco prima al ragazzo. Al termine degli accertamenti, il cittadino tunisino è stato arrestato per rapina aggravata.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.