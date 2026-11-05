Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due giovani sono stati arrestati per una rapina aggravata e lesioni personali. La misura cautelare in carcere è stata eseguita a Milano nei confronti di 2 cittadini egiziani di 21enni, accusati di aver aggredito un uomo di 56 anni e avergli strappato le collane. L’agguato si è verificato il 14 settembre scorso, alla fermata Brenta della linea MM3.

Milano: agguato e rapina in metropolitana

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vittima, un cittadino srilankese, è stata colpita ripetutamente alla testa. I due egiziani le hanno sottratto alcune collane, per un valore di circa mille euro, e le hanno spruzzato spray urticante sul volto, prima di allontanarsi.

Le indagini e gli arresti

Gli investigatori del Commissariato Mecenate hanno identificato i presunti responsabili analizzando le immagini delle telecamere ATM, utilizzando il sistema di riconoscimento facciale SARI e monitorando i profili social. La vittima ha inoltre partecipato a un’individuazione fotografica. Gli elementi raccolti hanno portato all’emissione dell’ordinanza cautelare, disposta dalla Procura della Repubblica di Milano.

Il 30 ottobre il primo indagato è stato rintracciato vicino al Commissariato di Bonola, dove si presentava regolarmente per l’obbligo di firma. Dopo aver adempiuto alla misura, è stato perquisito: aveva con sé uno spray urticante simile a quello utilizzato durante la rapina. Per questo è stato denunciato anche in base all’articolo 4 della legge 110/75.

Il giorno seguente, 31 ottobre, gli agenti di via Quintiliano hanno notificato il provvedimento al complice, già detenuto nel carcere di Milano San Vittore. Il giovane era stato arrestato pochi giorni prima per un’altra rapina commessa nel centro cittadino.

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