È stato denunciato per possesso illegale di armi un 23enne di origini marocchine, cittadino italiano residente a Fino Mornasco, fermato sabato sera dalla Polizia di Stato di Como durante un controllo nella stazione delle F.N.M. di Como Lago. L’uomo è stato anche sanzionato per il possesso di una piccola quantità di hashish. La sua posizione è ora al vaglio della Divisione di Polizia Anticrimine, che valuterà eventuali provvedimenti amministrativi.

Controllo di polizia nella stazione di Como Lago

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di sabato, quando una delle volanti della Questura di Como ha effettuato un servizio di controllo del territorio presso la stazione delle F.N.M. di Como Lago. Durante l’ispezione, gli agenti hanno notato un giovane che si aggirava con fare sospetto nei pressi dello scalo ferroviario.

Il tentativo di allontanamento e la perquisizione

Il 23enne, vestito completamente di nero, ha tentato di allontanarsi alla vista degli agenti. Tuttavia, è stato prontamente fermato e sottoposto a un controllo documentale e personale. Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto quasi un grammo di hashish nascosto in tasca e, occultata sotto l’ascella, una roncola lunga quasi 40 centimetri. L’uomo non ha saputo fornire alcuna giustificazione plausibile per il possesso dell’arma.

Denuncia e sanzioni amministrative

Accompagnato in Questura, sono emerse a carico del giovane alcune precedenti sanzioni amministrative relative alla detenzione di stupefacenti. Essendo in regola con la cittadinanza italiana, dopo le formalità di rito e la verbalizzazione dei fatti, il 23enne è stato denunciato in stato di libertà per possesso illegale di armi e nuovamente sanzionato per il possesso di sostanze stupefacenti.

Valutazioni della Divisione Anticrimine

La posizione del giovane è ora oggetto di approfondimento da parte della Divisione di Polizia Anticrimine, che redigerà una relazione tecnica indirizzata al Questore di Como, Marco Calì. Sarà quest’ultimo a valutare l’eventuale emissione di un provvedimento amministrativo nei confronti del 23enne, alla luce dei fatti accertati e delle precedenti segnalazioni a suo carico.

