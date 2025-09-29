Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Padova, dove un uomo di 52 anni è stato fermato per violenza domestica nei confronti della madre. I fatti si sono svolti tra il 24 settembre e il 26 settembre nella zona Guizza, quando la vittima ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine a causa delle continue minacce e aggressioni subite. L’uomo, già destinatario di misure restrittive, è stato condotto in carcere dopo aver violato nuovamente i provvedimenti a suo carico.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la madre del 52enne, già vittima di reiterate violenze, ha chiesto aiuto alla Polizia per due volte nella stessa giornata. L’uomo, già ammonito dal Questore di Padova nel 2022 per violenza domestica, era stato più volte sottoposto alla Misura dell’Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e al Divieto di Avvicinamento alla persona offesa. Tuttavia, nonostante tali provvedimenti, ha continuato a violare le prescrizioni imposte dalle autorità.

Le richieste di aiuto e la situazione familiare

Il 24 settembre, la madre dell’uomo ha contattato il 113 per due volte nel corso della giornata. Gli agenti intervenuti presso l’abitazione in zona Guizza hanno raccolto la testimonianza della donna, che ha riferito di essere stata colpita con un pugno in testa dal figlio durante l’ennesima lite verbale. In preda alla paura, la donna è stata costretta a fuggire e a chiudersi in una stanza per evitare ulteriori aggressioni. L’uomo, in quella circostanza, ha tentato di sfondare la porta per raggiungerla, aumentando il clima di terrore vissuto dalla vittima.

Un incubo durato anni

La donna, visibilmente provata e disperata, ha raccontato agli agenti di essere stata costretta a subire per anni minacce, violenze e comportamenti aggressivi da parte del figlio. La situazione familiare era diventata insostenibile, tanto da spingere la vittima a rivolgersi ripetutamente alle forze dell’ordine per chiedere protezione e aiuto.

Le misure restrittive e la violazione dei divieti

Alla luce dei fatti emersi, la Polizia ha disposto nuovamente la Misura dell’Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare nei confronti del 52enne. Tuttavia, già nella serata dello stesso 24 settembre, l’uomo ha violato il provvedimento, tornando nell’abitazione e rendendosi responsabile di una nuova violazione delle prescrizioni. Per questo motivo, è stato tratto in arresto dagli agenti intervenuti sul posto.

La decisione della Procura e il trasferimento in carcere

Il 26 settembre, su richiesta della Procura della Repubblica di Padova, il Tribunale – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari – ha disposto la Misura della Custodia Cautelare in Carcere per l’uomo. Il provvedimento è stato eseguito immediatamente dalla Squadra Mobile, che ha rintracciato il 52enne in città e lo ha accompagnato in Questura per l’identificazione.

I precedenti dell’uomo e la carcerazione

Durante gli accertamenti, l’uomo è stato identificato come cittadino italiano, pluripregiudicato, con precedenti per maltrattamenti in famiglia, lesioni, minacce e furto. Dopo le formalità di rito, è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale “Due Palazzi” di Padova, dove si trova attualmente ristretto.

Un caso che riaccende i riflettori sulla violenza domestica

La vicenda mette nuovamente in luce il dramma della violenza domestica e la difficoltà di tutelare le vittime, spesso costrette a convivere con la paura nonostante le misure restrittive. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e la collaborazione tra Polizia, Procura e Tribunale hanno permesso di interrompere una situazione di pericolo, ma il caso evidenzia la necessità di rafforzare i sistemi di protezione e prevenzione per chi subisce maltrattamenti in ambito familiare.

Conclusioni

La storia della donna di Padova rappresenta purtroppo solo uno dei tanti episodi di violenza domestica che si verificano quotidianamente nel nostro Paese. Grazie all’intervento delle forze dell’ordine e all’azione della magistratura, il responsabile è stato assicurato alla giustizia, ma resta alta l’attenzione sulla necessità di prevenire e contrastare con efficacia ogni forma di maltrattamento e aggressione tra le mura domestiche.

IPA