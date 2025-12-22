Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino tunisino denunciato per rapina pluriaggravata e lesioni a Teramo. L’uomo, insieme a un complice attualmente irreperibile, è stato accusato di aver aggredito e derubato un 34enne nella sua abitazione. L’episodio si è verificato a Teramo, dove la vittima è stata minacciata e colpita, riportando traumi e contusioni.

Le indagini della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile e la Squadra Volante della Questura di Teramo hanno portato avanti una dettagliata attività investigativa che ha permesso di identificare il presunto autore della rapina pluriaggravata. Il giovane, di 20 anni e di origine tunisina, è stato denunciato insieme a un complice che, al momento, risulta irreperibile.

La dinamica dell’aggressione

La ricostruzione degli inquirenti ha fatto luce su quanto accaduto: i due malviventi si sarebbero introdotti nell’abitazione della vittima, situata a Teramo, forzando la porta d’ingresso. Una volta all’interno, avrebbero minacciato il proprietario di casa puntandogli contro un paio di forbici. Non contenti, lo avrebbero scaraventato a terra, immobilizzandolo con un ginocchio sulla schiena e continuando a colpirlo. Solo dopo averlo sopraffatto, si sarebbero impossessati della refurtiva.

Il bottino e la fuga

Durante il furto, i due aggressori hanno sottratto alla vittima il cellulare, il pc e il portafoglio, che conteneva 15 euro in contanti e una carta postepay. Dopo aver messo a segno il colpo, si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Le indagini hanno permesso di risalire all’identità di uno dei responsabili, mentre sono ancora in corso le ricerche per rintracciare il complice.

Le condizioni della vittima

A seguito della violenta aggressione, il 34enne ha riportato un trauma cranico e numerose contusioni. È stato necessario l’intervento dei sanitari, ai quali la vittima si è rivolta per ricevere le cure del caso. L’episodio ha destato particolare preoccupazione nella comunità locale, colpita dalla brutalità dell’accaduto.

Le accuse e le conseguenze

Il cittadino tunisino è stato formalmente denunciato per rapina pluriaggravata e lesioni aggravate. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra le diverse articolazioni della Questura di Teramo, che ha consentito di ricostruire i fatti e individuare uno degli autori del reato.

IPA