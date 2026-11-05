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Un 19enne è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere per una sparatoria in discoteca. Il giovane, residente a Catania, è gravemente indiziato di tentato omicidio e porto e detenzione illegale di arma da fuoco per il ferimento di un ragazzo avvenuto nella notte tra il 24 ottobre e il 25 ottobre nel locale Industrie, in via Acquicella Porto.

Catania: le indagini e il ferimento in discoteca

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale di Catania su richiesta della Procura distrettuale. Il provvedimento è il risultato delle indagini condotte dai militari della Compagnia di Catania Fontanarossa sulla sparatoria. Intorno alle 02:30, la Centrale operativa aveva ricevuto la segnalazione di alcuni colpi esplosi all’interno della discoteca. I Carabinieri intervenuti hanno acquisito le registrazioni delle telecamere e svolto un sopralluogo con la Sezione investigazioni scientifiche del Comando provinciale. Sono stati sequestrati un bossolo calibro 7,65 e un’ogiva.

Il giovane ferito è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Marco. Ha riportato una ferita d’arma da fuoco alla gamba sinistra e una frattura pluriframmentaria della tibia, lesioni che hanno richiesto un intervento chirurgico.

La ricostruzione della sparatoria

L’analisi dei filmati ha permesso agli investigatori di ricostruire le fasi dell’accaduto. Poco prima degli spari, la vittima e il presunto aggressore si sarebbero avvicinati e avrebbero discusso. Poi, secondo l’ipotesi investigativa, il giovane avrebbe estratto una pistola e sparato almeno un colpo verso l’altro ragazzo, seguito da un secondo. Nel frattempo, gli avventori, in preda al panico, si sono allontanati precipitosamente.

Le riprese mostrerebbero inoltre il presunto aggressore mentre, ancora armato, puntava la pistola anche verso altre persone e si faceva largo tra la folla per raggiungere l’uscita. La vittima si è allontanata dal locale con una vistosa macchia di sangue sulla gamba sinistra.

Il controllo stradale e la misura cautelare

Un ulteriore riscontro è arrivato da un controllo stradale effettuato dai Carabinieri del Nucleo radiomobile poco prima della sparatoria. Durante i pattugliamenti nelle zone della movida, i militari avevano fermato, a breve distanza dalla discoteca, un’auto condotta dal giovane poi riconosciuto nei filmati. Le immagini, i reperti raccolti, le informazioni investigative e il riconoscimento hanno contribuito a ricostruire la dinamica e a indirizzare l’indagine sul 19enne.

La Procura di Catania ha chiesto la misura cautelare più afflittiva. Il Gip ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, disponendo la custodia in carcere.

Carabinieri