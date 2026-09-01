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È stato eseguito un arresto a Roma per tentata rapina aggravata nel quartiere Montagnola. Un uomo di 41 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver minacciato con un coltello un cliente di un esercizio commerciale e aver seminato il panico tra i presenti.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’allarme è scattato nel pomeriggio, quando una chiamata al 1 1 2 (N.U.E.) ha segnalato la presenza di un uomo armato di coltello all’interno di un negozio nel quartiere Montagnola. Gli agenti del IX Distretto Esposizione e del VII Distretto Tor Carbone sono intervenuti rapidamente, riuscendo a intercettare il sospetto a pochi metri dal luogo della segnalazione. L’uomo, un italiano di 41 anni, è stato riconosciuto grazie alla corrispondenza dei tratti somatici con la descrizione fornita alla Sala operativa della Questura.

Minacce e violenza in un esercizio commerciale

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori attraverso le testimonianze raccolte, il quarantunenne avrebbe fatto irruzione nel negozio iniziando a minacciare i clienti. In un crescendo di aggressività, avrebbe estratto un coltello, puntandolo alla gola di uno dei presenti e rivolgendogli esplicite minacce di morte. Non pago, avrebbe poi impugnato un tirapugni, colpendo violentemente la vetrata dell’esercizio commerciale. L’arrivo tempestivo della polizia ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente: l’uomo ha tentato di ripulire la scena, ma gli agenti hanno ritrovato sia il coltello che il tirapugni utilizzati durante l’escalation di violenza.

Un precedente episodio di violenza

Le indagini hanno permesso di collegare l’episodio a un altro fatto avvenuto il giorno precedente, sempre nello stesso esercizio commerciale. In quell’occasione, la stessa persona aveva devastato il negozio con un bastone e aveva aggredito alcuni passanti, contribuendo a creare un clima di paura nel quartiere Montagnola.

Le prove raccolte e la perquisizione

Il quadro emerso dalle testimonianze ha trovato conferma nelle immagini del sistema di videosorveglianza, che hanno immortalato le diverse fasi dell’accaduto e hanno permesso agli investigatori di ricostruire con precisione la dinamica degli eventi. Il tassello decisivo è arrivato con la perquisizione dell’abitazione del sospetto: all’interno sono stati rinvenuti un tirapugni in metallo, tre pugnali, un coltello a scatto e due sfollagente telescopici, un vero e proprio piccolo arsenale che ha aggravato ulteriormente la posizione dell’uomo.

Per il quarantunenne è scattato l’arresto con l’accusa di tentata rapina aggravata.

Le indagini proseguono

Le indagini della Polizia di Stato proseguono per chiarire ulteriormente la dinamica degli eventi e per verificare eventuali altri episodi riconducibili allo stesso soggetto. Nel frattempo, la notizia dell’arresto ha riportato un senso di sicurezza tra i residenti del quartiere Roma.

IPA