Terrore in una banca di Cento, clienti minacciati con una pistola da un gruppo criminale: l'arresto a Brindisi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina pluriaggravata, porto abusivo di arma da fuoco, ricettazione e contraffazione di targa, questo il bilancio di una complessa operazione condotta dai Carabinieri tra Ferrara e Brindisi. Un 55enne del posto è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale estense su richiesta della Procura locale, per il coinvolgimento nell’assalto armato alla filiale della banca CREDEM di Cento, avvenuto il 5 maggio 2025.

Le indagini e l’arresto a Brindisi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto la collaborazione tra il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ferrara e i colleghi del Comando Provinciale di Brindisi.

L’arresto è stato eseguito nel capoluogo pugliese, dove il 55enne risiede, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla Procura della Repubblica di Ferrara e concessa dal GIP del Tribunale estense.

Il colpo alla banca CREDEM di Cento

Il pomeriggio del 5 maggio 2025 un commando composto da più individui, con il volto coperto, ha fatto irruzione nella filiale della banca CREDEM di Cento.

I malviventi sono entrati dal retro dell’edificio, dopo aver forzato le vetrate blindate durante la notte precedente. Una volta all’interno, hanno bloccato dipendenti e clienti, tenendoli in ostaggio in un ufficio sotto la minaccia costante di una pistola. All’esterno, un complice fungeva da palo, mantenendo i contatti via radio con i rapinatori all’interno.

Sotto la pressione delle armi, il cassiere è stato costretto ad avviare la procedura di sblocco temporizzato delle casseforti e del bancomat. I rapinatori si sono così impossessati di circa 120.000 euro in contanti, dandosi poi alla fuga a bordo di un’autovettura con targhe rubate e contraffatte.

La fuga e la pianificazione

Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire la dinamica della fuga. Oltre all’auto utilizzata per la rapida evasione dal luogo del reato, è stato individuato un secondo veicolo “pulito”, impiegato come staffetta e noleggiato dall’indagato a Brindisi.

L’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati ha fornito elementi chiave per identificare i mezzi e tracciare i movimenti dei sospetti.

Le prove raccolte dagli investigatori

Gli accertamenti hanno incluso riscontri incrociati sui dati di traffico telefonico e telematico, oltre all’analisi dei sistemi di localizzazione satellitare dei veicoli.

Questi elementi hanno documentato la presenza dell’indagato nei luoghi d’interesse sia durante i sopralluoghi preparatori sia nelle fasi dell’azione delittuosa. Particolare attenzione è stata data alla condotta elusiva dell’uomo, che ha utilizzato un telefono di vecchia generazione privo di connessione dati per tutta la durata della trasferta criminale, nel tentativo di sfuggire ai controlli.

Il ruolo delle testimonianze

Determinanti sono state anche le testimonianze raccolte tra i presenti all’interno dell’istituto di credito. Alcuni hanno riferito di aver udito il palo all’esterno rivolgersi via radio a uno dei complici, chiamandolo con il nome di battesimo dell’indagato.

Questo dettaglio ha contribuito a rafforzare il quadro indiziario a carico del 55enne.

L’arresto e le prospettive delle indagini

Alla luce dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, la Procura della Repubblica di Ferrara ha richiesto e ottenuto la misura della custodia cautelare in carcere.

L’uomo è stato rintracciato nella sua città di residenza dai Carabinieri di Ferrara e Brindisi e condotto presso la casa circondariale pugliese. Le indagini proseguiranno ora per identificare i complici che hanno preso parte al colpo.

IPA