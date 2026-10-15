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Tre operatori socio-sanitari sono stati sospesi dal loro incarico in una Rsa in provincia di Milano, dopo essere stati accusati di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di anziane. L’azione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi e ha visto l’impiego di intercettazioni audio e video per documentare i gravi episodi contestati.

Milano, operatori socio-sanitari sospesi: orrore nella Rsa

Come riferito dai Carabinieri, l’indagine ha previsto l’utilizzo di sofisticati strumenti di intercettazione audio e video, che hanno permesso di raccogliere prove decisive sulle condotte degli operatori socio-sanitari impiegati presso la struttura.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, ha emesso un’ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva nei confronti di tre operatori. Il provvedimento dispone il divieto assoluto per gli indagati di esercitare la professione di O.S.S. in qualsiasi struttura sanitaria o socio-assistenziale, pubblica o privata, su tutto il territorio nazionale. La misura è stata adottata per garantire la sicurezza degli ospiti e prevenire il ripetersi di simili episodi.

Le accuse e i reati contestati

Durante l’attività investigativa sono emerse responsabilità anche a carico di una quarta operatrice, indagata per minacce aggravate. Gli elementi raccolti hanno consentito di documentare gravi e sistematici episodi di violenza commessi ai danni di quattro anziane ospiti, affidate agli indagati per ragioni di cura e custodia. Ai tre operatori vengono contestati, a vario titolo, i reati di maltrattamenti e violenza sessuale.

Le modalità delle violenze

Le indagini tecniche hanno fatto emergere una serie di vessazioni fisiche e psicologiche perpetrate durante le operazioni quotidiane di allettamento e vestizione. Gli operatori afferravano le vittime per i capelli, le colpivano con schiaffi al volto e alla testa, accompagnando tali gesti con insulti, derisioni e frasi intimidatorie.

Particolarmente gravi sono le contestazioni rivolte ai due operatori uomini, accusati anche di violenza sessuale: secondo quanto accertato, avrebbero approfittato della loro posizione di autorità e della vulnerabilità delle anziane per compiere percosse nelle parti intime durante le operazioni di igiene personale.

L’intervento dei Carabinieri e la tutela delle vittime

L’intervento tempestivo dei militari del reparto specializzato dell’Arma ha permesso di interrompere le condotte illecite, ripristinando condizioni di sicurezza e tutelando la salute e la dignità di tutti gli ospiti presenti nella struttura. L’azione dei Carabinieri del N.A.S. di Milano è stata fondamentale per garantire la protezione delle persone più fragili e per assicurare che episodi di tale gravità non si ripetano.

Carabinieri