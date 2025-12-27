Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta una nuova sospensione della licenza per un esercizio commerciale situato in via Casilina, nel quartiere di Porta Maggiore, a seguito della reiterazione di episodi di disturbo alla quiete pubblica e degrado. Il provvedimento, adottato dal Questore di Roma, è stato motivato dal ripetersi di comportamenti che hanno compromesso la tranquillità della zona, come confermato dalle numerose segnalazioni dei residenti e dagli interventi delle forze dell’ordine.

Il provvedimento della Questura

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Roma ha deciso di sospendere nuovamente la licenza di un locale di via Casilina per quindici giorni. La decisione è arrivata dopo che, a distanza di poco più di un mese dal precedente provvedimento, sono stati riscontrati nuovi episodi di disturbo e degrado che hanno coinvolto l’esercizio commerciale. Già nelle settimane precedenti, il locale era stato oggetto di numerose segnalazioni da parte dei residenti, preoccupati per la musica ad alto volume, le liti frequenti e le situazioni che mettevano a rischio la serenità del quartiere.

Le segnalazioni dei residenti e i primi interventi

Il locale era già stato sottoposto a controlli da parte degli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Roma. Le verifiche avevano evidenziato la sistematicità delle condotte problematiche, portando all’adozione di un primo decreto di sospensione della licenza per cinque giorni. Tuttavia, nonostante il provvedimento, i controlli successivi alla riapertura hanno mostrato che le criticità non erano cessate, ma si erano ripresentate con la stessa frequenza.

Liti e arresti: l’intervento agli inizi di dicembre

Un episodio particolarmente significativo si è verificato agli inizi di dicembre, quando una segnalazione per una lite violenta ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. In quell’occasione, i poliziotti hanno proceduto all’arresto di quattro avventori e hanno denunciato un quinto soggetto per rissa. Questo intervento ha ulteriormente confermato la pericolosità della situazione e la necessità di adottare misure più incisive per tutelare la sicurezza pubblica.

Un punto di aggregazione problematico

Gli accertamenti condotti nel tempo hanno permesso di constatare che il locale era diventato un punto di aggregazione per soggetti già noti alle forze dell’ordine. Questa circostanza ha contribuito a minare il decoro urbano e la percezione di sicurezza tra i residenti della zona. La presenza costante di persone coinvolte in episodi di disturbo e risse ha reso necessario un intervento deciso da parte delle autorità.

La sospensione della licenza e il quadro normativo

Alla luce del protrarsi di una situazione ritenuta di pericolosità sociale, il Questore ha disposto la sospensione della licenza per quindici giorni ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il provvedimento si inserisce in un’azione più ampia e continuativa della Questura di Roma, volta a garantire la sicurezza e la vivibilità dei quartieri della Capitale, con particolare attenzione alle attività commerciali che, per modalità di gestione o frequentazione, possono rappresentare un rischio per la collettività.

IPA