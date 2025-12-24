Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone, un uomo e una donna già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, sono state arrestate con l’accusa di aver commesso almeno 14 furti in abitazione tra Como e la sua provincia nel corso dell’ultimo mese. Gli arresti sono stati eseguiti al termine di un’indagine condotta dalla Squadra mobile, che ha permesso di ricostruire le modalità operative della coppia e di sequestrare numerosi oggetti rubati. I due sono inoltre ritenuti responsabili di una tentata rapina impropria avvenuta durante uno dei furti in centro città.

Le indagini e la scoperta della banda

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è partita dopo una serie di furti commessi o tentati dai due indagati in un quartiere di Milano. Gli investigatori hanno accertato che la coppia si spostava utilizzando autovetture a noleggio e comunicava durante i colpi tramite radio ricetrasmittenti, segno di un’organizzazione accurata e di una certa esperienza nel settore dei reati contro il patrimonio.

Obiettivi scelti con attenzione

Gli obiettivi venivano selezionati con cura: la coppia effettuava diversi passaggi nei pressi delle abitazioni individuate, prevalentemente condomini nelle zone periferiche di Milano, ma anche case singole situate a Como e nella provincia. Questo modus operandi permetteva loro di studiare le abitudini dei residenti e di pianificare i furti nei momenti più favorevoli.

Modalità operative durante i furti

Una volta scelto l’obiettivo, l’uomo scendeva dal veicolo e si introduceva negli appartamenti, scardinando porte e finestre con attrezzi da scasso. Nel frattempo, la donna rimaneva in auto, pronta a garantire una via di fuga rapida in caso di necessità. La banda ha dimostrato una particolare determinazione, arrivando a introdursi nelle abitazioni anche in presenza dei proprietari, aumentando così il rischio e la gravità dei reati commessi.

L’arresto e il sequestro della refurtiva

L’arresto è stato eseguito nell’abitazione utilizzata dalla coppia come base operativa a Milano. Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno rinvenuto numerosi oggetti provenienti dai furti, tra cui denaro contante, oro, monete, orologi di lusso, borse firmate e altri beni di valore. Sono stati inoltre sequestrati attrezzi da scasso utilizzati per scardinare porte e finestre delle abitazioni prese di mira.

Le misure cautelari

L’uomo è stato condotto in carcere, mentre la donna è stata posta agli arresti domiciliari. Entrambi dovranno rispondere delle accuse di furto in abitazione e di tentata rapina impropria. L’attività investigativa ha permesso di interrompere una serie di reati che avevano destato preoccupazione tra i residenti di Como e provincia.

IPA