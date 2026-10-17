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Momenti di terrore in un hotel di viale Verona a Vicenza, dove un uomo è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di tentata rapina aggravata. L’aggressione è avvenuta ai danni di una giovane dipendente della struttura, minacciata con il collo di una bottiglia di vetro spezzata.

Cos’è successo in un albergo di Vicenza

Intorno alle 7:18 la Sala Operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione da un albergo di viale Verona, a Vicenza. Sul posto ssono stati inviati due equipaggi della Squadra Volante.

I testimoni hanno riferito agli agenti che un uomo si era reso responsabile di un’aggressione. Una pattuglia lo ha fermato per un controllo, mentre l’altra è entrata nella struttura per soccorrere la vittima.

Le minacce e la colluttazione

La giovane, dipendente dell’albergo con mansioni di cameriera, stava andando al lavoro quando uno sconosciuto le ha sbarrato la strada e le ha chiesto il telefono e i contanti. Al suo rifiuto, l’uomo l’ha minacciata di morte brandendo il collo di una bottiglia di vetro rotta.

La lavoratrice è riuscita a rifugiarsi nella hall e a cercare aiuto tra i colleghi, ma l’aggressore l’ha inseguita continuando a minacciarla.

Un addetto alla reception e un altro dipendente sono intervenuti per proteggerla. Durante la colluttazione, l’uomo ha colpito al volto con un pugno uno dei lavoratori. Per lui si è reso necessario l’intervento dei sanitari del SUEM 118.

L’arresto e gli accertamenti

L’arrivo tempestivo delle Volanti ha permesso di bloccare l’uomo a breve distanza dall’albergo, evitando conseguenze più gravi. Accompagnato negli uffici della Questura e sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici, è risultato avere numerosi precedenti di polizia.

Gli accertamenti hanno inoltre stabilito che era sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Vicenza, disposto dall’Autorità giudiziaria il 22 luglio.

L’uomo non ha saputo spiegare la propria presenza nel territorio comunale. La vittima ha presentato denuncia in Questura e ha consegnato agli agenti un fotogramma dell’aggressore, ripreso durante le fasi concitate dell’episodio.

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato in flagranza per tentata rapina aggravata dall’uso di armi improprie e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria. La Polizia ha richiamato il ruolo della prontezza d’intervento delle Volanti e della presenza sul territorio nel dare risposta alle richieste di aiuto, tutelare le vittime di reati violenti e contribuire alla sicurezza pubblica.

IPA