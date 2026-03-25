Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per maltrattamenti in famiglia, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Rimini, dove una donna è stata fermata dopo aver aggredito il marito con disabilità. L’episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì 23 marzo, quando gli agenti sono stati chiamati a intervenire a seguito di un litigio tra coniugi sfociato in violenza e minacce.

Un caso di maltrattamenti a Rimini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una segnalazione ricevuta dalla Sala Operativa, che ha richiesto l’intervento di una Volante presso un’abitazione di Rimini.

La richiesta è partita dopo che la moglie aveva impedito al marito, disabile al 75%, di rientrare nella propria abitazione in seguito a un acceso litigio tra i due.

La ricostruzione dell’intervento

Secondo quanto riferito dagli agenti, una volta giunti sul posto hanno trovato il marito in compagnia della sorella e del figlio. L’uomo ha raccontato che il rapporto con la moglie era da tempo segnato da episodi di tensione e violenza. In particolare, nel mese di settembre aveva già sporto denuncia contro la donna, accusandola di averlo aggredito con un coltello e di averlo ferito alle braccia.

Gli agenti hanno quindi accompagnato il marito al secondo piano dell’abitazione, dove la moglie si è presentata alla porta con un atteggiamento aggressivo e fuori luogo. Durante tutta la permanenza degli operatori la donna ha continuato a urlare e a vessare il marito con frasi mortificanti, senza mai calmarsi nonostante i ripetuti inviti degli agenti.

Le dichiarazioni della vittima

L’uomo ha confidato agli agenti di non riuscire più a gestire la situazione familiare, aggravata da anni di problemi e da una crescente aggressività della moglie negli ultimi tempi.

Ha inoltre spiegato che gli assistenti sociali lo stanno già seguendo e che è in attesa di essere trasferito in una casa di cura, non riuscendo più a sopportare la convivenza con la moglie.

L’aggressione e l’arresto

La situazione è precipitata quando la donna, ignorando ogni richiesta di calma, si è avvicinata al marito e gli ha sferrato un colpo al viso, continuando a proferire frasi intimidatorie. A quel punto, valutata l’aggressività della donna, i recenti atti di violenza e le condizioni del marito, gli agenti hanno proceduto all’arresto della donna per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Durante il tragitto verso la Questura,la donna ha ulteriormente aggravato la sua posizione manifestando la volontà di uccidere il marito. La donna è stata associata presso la Casa Circondariale di Forlì in attesa della convalida dell’arresto. Nel frattempo per il marito è stata assicurata un’immediata tutela da parte degli assistenti sociali, che si sono attivati per garantirgli protezione e assistenza.

IPA