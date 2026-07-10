Terrore sul volo Ryanair Salonicco-Mammingen, passeggero risucchiato dal finestrino rotto salvato dalla moglie

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Mamminger è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a causa di un finestrino rotto dai detriti di un motore in avaria. La violenta decompressione ha quasi risucchiato nel vuoto un passeggero serbo di 61 anni, salvato miracolosamente dalla moglie e dagli altri passeggeri che lo hanno trattenuto a bordo per cinque minuti.

Panico sul volo Ryanair decollato da Salonicco

Momenti di puro terrore si sono consumati nella mattinata di oggi – venerdì 10 luglio 2026 – a bordo del volo Ryanair FR1879 decollato dall’aeroporto “Makedonia” di Salonicco, in Grecia, e diretto a Memmingen (Mammingen), in Germania.

Il Boeing della compagnia aerea irlandese, operato da Malta Air, si trovava in fase di quota quando si è verificata la rottura improvvisa di un finestrino della cabina, che ha provocato un’immediata e violenta decompressione all’interno dell’abitacolo, con il conseguente rilascio automatico delle maschere per l’ossigeno dall’alto e la perdita di altitudine del velivolo.

Le immagini del finestrino rotto sul volo Ryanair da Salonicco a Mamminger

Come riportato da ANSA, i passeggeri hanno descritto scene di panico e urla incontrollabili, spiegando che l’aria ha iniziato a spingere con estrema forza un uomo di 61 anni seduto proprio accanto al finestrino rotto. I piloti hanno attivato immediatamente le procedure di emergenza, invertendo la rotta per rientrare quanto prima nello scalo greco di partenza.

Passeggero risucchiato dal finestrino rotto sul volo per Mamminger

A causa della forza della decompressione, un cittadino serbo di 61 anni è stato spinto verso l’esterno rischiando di essere risucchiato fuori dall’aereo. Secondo i resoconti dei testimoni, l’uomo si è ritrovato con la testa e le spalle completamente proiettate fuori dalla fusoliera nel vuoto. A salvargli la vita è stato il tempestivo e disperato intervento della moglie seduta al suo fianco.

La donna ha afferrato il marito, avvolgendolo con le braccia e trattenendolo saldamente sul sedile per circa cinque lunghissimi minuti, supportata anche dal fatto che il sessantunenne non aveva fortunatamente rimosso la cintura di sicurezza.

Poco dopo, altri passeggeri e medici presenti a bordo si sono uniti alla donna per tirare il corpo dell’uomo verso l’interno della cabina. Michalis Giannakos, presidente della Federazione degli ospedali pubblici (POEDIN), ha confermato il quasi totale risucchio del passeggero, definendo l’accaduto “una tragedia sfiorata”.

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