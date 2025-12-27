Terrorismo, 7 milioni di euro ad Hamas da cellule italiane: 9 arresti, 3 società di beneficenza nel mirino
Tre associazioni palestinesi avrebbero finanziato Hamas portando al gruppo palestinese 7 milioni di euro destinati ad aiuti umanitari alla popolazione
La guardia di finanza ha arrestato nove persone accusate di aver finanziato il gruppo palestinese Hamas attraverso associazioni di beneficenza. Le accuse più pesanti ricadono su Mohammad Hannoun, presidente dell’associazione Palestinesi in Italia, definito “vertice della cellula italiana dell’organizzazione Hamas” e “membro del comparto estero dell’organizzazione terroristica”.
- L'operazione della guardia di finanza
- 7 milioni ad Hamas attraverso associazioni italiane
- Le accuse contro Mohammad Hannoun
L’operazione della guardia di finanza
Durante la mattinata del 27 dicembre a Genova, la guardia di finanza, in collaborazione con la Digos e la Polizia di Stato, ha eseguito gli arresti di 9 persone legate ad alcune associazioni per il supporto della popolazione palestinese.
Sarebbero tutti accusati di aver consegnato il denaro, raccolto per fini umanitari, ad Hamas, il gruppo palestinese che controllava la Striscia di Gaza e che l’Italia considera un’organizzazione terroristica.
Mohammad Hannoun
L’operazione sarebbe partita, riporta l’agenzia Adnkronos, da alcune operazioni finanziarie sospette rilevate dalle autorità dei Paesi Bassi.
7 milioni ad Hamas attraverso associazioni italiane
In totale sarebbero tre le associazioni coinvolte, l’Associazione benefica di solidarietà col popolo palestinese, l’Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese – organizzazione di volontariato e l’Associazione benefica La Cupola d’Oro.
Le nove persone arrestate avrebbero utilizzato le associazioni per raccogliere denaro e poi veicolarlo verso Hamas. In totale, dal 7 ottobre 2023, avrebbero fornito al gruppo finanziamenti per 7 milioni di euro.
La persona più in vista tra gli arrestati è Mohammad Hannoun, figura centrale per queste associazioni e indicato da documenti parlamentari come il presidente dell’Associazione dei palestinesi in Italia (Api).
Le accuse contro Mohammad Hannoun
Hannoun è accusato di aver dedicato circa il 70% dei fondi raccolti dalle associazioni al finanziamento diretto di Hamas o di altri gruppi palestinesi associati.
Cittadino giordano, nato nel 1962, Hannoun è ritenuto dagli investigatori “vertice della cellula italiana dell’organizzazione Hamas” e “membro del comparto estero dell’organizzazione terroristica”.
Già da tempo Hannoun era stato segnalato come possibile collaboratore di Hamas in Europa. Per questa ragione il Dipartimento del Tesoro statunitense lo aveva sanzionato per due volte.
Il 18 dicembre Hannoun aveva ricevuto un foglio di via (divieto di entrare nel territorio di un comune) dalla questura di Milano, per alcune parole pronunciate durante una manifestazione in favore della Palestina nel capoluogo lombardo.