Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 16enne residente nella provincia di Bologna è stato arrestato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo dagli agenti della Digos di Verona. L’operazione, condotta in collaborazione con la Digos di Bologna, è stata resa possibile grazie a un monitoraggio costante dei canali suprematisti online, che ha portato all’individuazione del giovane sospettato.

Le indagini e la collaborazione tra le Digos

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono partite nell’autunno del 2025. Gli investigatori hanno monitorato diversi canali di comunicazione online riconducibili a movimenti suprematisti, riuscendo così a identificare una persona che aveva diffuso manuali per l’esecuzione di azioni violente tramite l’uso di veicoli pesanti. Inoltre, il giovane aveva pubblicato un elenco di suggerimenti per garantire l’anonimato durante la navigazione sul web, elementi che hanno destato l’attenzione delle forze dell’ordine.

In seguito alle risultanze investigative, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna ha emesso un decreto di perquisizione personale, locale e domiciliare nei confronti del sospettato. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto nella sua abitazione diversi fogli in formato A4 con disegni, simboli ed emblemi riconducibili all’ideologia suprematista. Tra il materiale sequestrato figurava anche una pagina dattiloscritta con istruzioni dettagliate per la realizzazione di un giubbotto antiproiettile artigianale.

Propaganda e manuali per la fabbricazione di armi

Sul telefono cellulare del giovane sono stati trovati numerosi documenti di propaganda suprematista e jihadista. Gli agenti hanno inoltre scoperto manuali per la fabbricazione di armi artigianali, tra cui uno specifico per la costruzione di una pistola. Un altro testo, tradotto dal cirillico, conteneva indicazioni relative a sostanze chimiche aggressive, mentre un ulteriore manuale illustrava le modalità per il confezionamento di ordigni artigianali.

Durante l’attività investigativa, è stato inoltre rinvenuto il video integrale dell’attentato terroristico avvenuto a Christchurch nel 2019. Il filmato era accompagnato da messaggi nei quali l’autore della strage veniva indicato come esempio da seguire, evidenziando così la pericolosità delle intenzioni del giovane arrestato.

Propositi di ricostituzione di organizzazioni clandestine

Le conversazioni intercettate dagli investigatori hanno fatto emergere propositi di ricostituzione di organizzazioni clandestine sul territorio nazionale. Nei messaggi si faceva riferimento all’utilizzo di armi artigianali e alla pianificazione di azioni violente contro specifiche categorie di persone, tra cui magistrati e giornalisti influenti.

L’arresto del 16enne rappresenta un importante risultato nell’attività di prevenzione e contrasto al terrorismo e alla diffusione di ideologie estremiste. L’operazione, condotta in sinergia tra le Digos di Bologna e Verona, sottolinea l’importanza della collaborazione tra le diverse articolazioni delle forze dell’ordine per fronteggiare minacce sempre più complesse e articolate.

IPA