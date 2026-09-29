Terrorismo e suprematismo, 17enne radicalizzato arrestato a Trento: in casa manuali per attentati
Arrestato un 17enne in Trentino: trovato materiale suprematista e manuali per ordigni esplosivi.
La polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 17 anni, residente in provincia di Trento, indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L’attività è stata eseguita dagli investigatori della D.I.G.O.S. della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della polizia di Prevenzione e con il supporto del personale della D.I.G.O.S. di Trento, nell’ambito dell’esecuzione di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia. Le indagini sono iniziate nell’autunno del 2025 nell’ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista ove si è particolarmente distinto un’internauta con marcata radicalizzazione ideologica. I successivi sviluppi investigativi hanno permesso di identificare il 17enne e nel corso della perquisizione presso la sua abitazione sono state rinvenute, tra le altre cose, manuali per la fabbricazione di ordigni e per attentati terroristici.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.