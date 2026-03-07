Terrorismo, giovane arrestato a Brescia: pianificava attentato in chiesa a Bergamo, "non è un lupo solitario"
Giovane egiziano arrestato a Brescia per terrorismo: pianificava attentati contro stadi e chiese, era parte di una cellula jihadista.
È stato arrestato un giovane di origine egiziana a Brescia con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Digos, che hanno ricostruito la sua appartenenza a un gruppo estremista e la pianificazione di attentati contro obiettivi sensibili. Il ragazzo era già noto alle forze dell’ordine per un precedente arresto avvenuto nel 2024, dopo indagini basate su informazioni di intelligence.
Le indagini e l’arresto
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane egiziano era stato già arrestato nel 2024 al termine di un’indagine avviata grazie a informazioni provenienti da fonti di intelligence. Gli investigatori avevano raccolto elementi che dimostravano la sua attività all’interno di network e social network a tematica jihadista. Attraverso questi canali, il ragazzo diffondeva contenuti che inneggiavano all’Isis, alla jihad islamica e alla pratica del martirio.
Attività online e preparazione degli attentati
Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire come il giovane non agisse da solo. Al contrario, era inserito in una rete di fanatici che si scambiavano messaggi tramite un gruppo chiamato “i pericolosi d’Egitto”. L’appartenenza a questa cellula è stata confermata anche dall’analisi dei dispositivi sequestrati. Il gruppo era collegato all’associazione terroristica “Islamic state Khorasan province (Iskp)”, una delle più attive nel panorama jihadista internazionale.
Obiettivi e modalità operative
Le indagini hanno evidenziato che il giovane aveva pianificato attentati terroristici contro stadi e luoghi di culto. In particolare, era stata ricostruita la preparazione di un attacco contro i fedeli cristiani che frequentavano una chiesa nel centro di Bergamo. L’analisi dei dispositivi elettronici ha inoltre rivelato la volontà di arruolarsi tra i combattenti del Daesh in Mozambico e l’impegno nell’auto-addestramento, consultando siti internet dedicati alla creazione di esplosivi e condividendo video sull’uso di kalashnikov e tecniche di combattimento.
Il ruolo del gruppo e la minaccia internazionale
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il giovane non era un semplice “lupo solitario”. Al contrario, era parte integrante di un gruppo strutturato, con legami internazionali e una chiara strategia di radicalizzazione e preparazione di attentati. Il gruppo utilizzava canali di messaggistica interna per coordinare le attività e condividere materiali di propaganda e addestramento.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.