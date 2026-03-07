Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un giovane di origine egiziana a Brescia con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Digos, che hanno ricostruito la sua appartenenza a un gruppo estremista e la pianificazione di attentati contro obiettivi sensibili. Il ragazzo era già noto alle forze dell’ordine per un precedente arresto avvenuto nel 2024, dopo indagini basate su informazioni di intelligence.

Le indagini e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane egiziano era stato già arrestato nel 2024 al termine di un’indagine avviata grazie a informazioni provenienti da fonti di intelligence. Gli investigatori avevano raccolto elementi che dimostravano la sua attività all’interno di network e social network a tematica jihadista. Attraverso questi canali, il ragazzo diffondeva contenuti che inneggiavano all’Isis, alla jihad islamica e alla pratica del martirio.

Attività online e preparazione degli attentati

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire come il giovane non agisse da solo. Al contrario, era inserito in una rete di fanatici che si scambiavano messaggi tramite un gruppo chiamato “i pericolosi d’Egitto”. L’appartenenza a questa cellula è stata confermata anche dall’analisi dei dispositivi sequestrati. Il gruppo era collegato all’associazione terroristica “Islamic state Khorasan province (Iskp)”, una delle più attive nel panorama jihadista internazionale.

Obiettivi e modalità operative

Le indagini hanno evidenziato che il giovane aveva pianificato attentati terroristici contro stadi e luoghi di culto. In particolare, era stata ricostruita la preparazione di un attacco contro i fedeli cristiani che frequentavano una chiesa nel centro di Bergamo. L’analisi dei dispositivi elettronici ha inoltre rivelato la volontà di arruolarsi tra i combattenti del Daesh in Mozambico e l’impegno nell’auto-addestramento, consultando siti internet dedicati alla creazione di esplosivi e condividendo video sull’uso di kalashnikov e tecniche di combattimento.

Il ruolo del gruppo e la minaccia internazionale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il giovane non era un semplice “lupo solitario”. Al contrario, era parte integrante di un gruppo strutturato, con legami internazionali e una chiara strategia di radicalizzazione e preparazione di attentati. Il gruppo utilizzava canali di messaggistica interna per coordinare le attività e condividere materiali di propaganda e addestramento.

