Terrorismo in Italia, Meloni lancia l'allarme sull'"integralismo islamico": quali sono gli obiettivi sensibili

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

L’integralismo islamico è un "pericolo reale" in Italia. Ne è convinta Giorgia Meloni, la quale ha sottolineato l’impegno del governo nel contrastare tutte le conseguenze delle tensioni geopolitiche risultanti dall’escalation in Medio Oriente. Nel nostro Paese torna dunque a salire l’attenzione e la sorveglianza sugli obiettivi ritenuti sensibili, quali sinagoghe e ambasciate. "Non bisogna abbassare la guardia, non intendiamo abbassare la guardia", ha dichiarato la presidente del Consiglio.

Cosa ha detto Giorgia Meloni sul rischio terrorismo in Italia

Intervenendo a Mattino Cinque, la premier ha toccato vari temi: dall’energia all’immigrazione. E ha evidenziato la necessità di innalzare il livello di allerta, "al di là dei fatti drammatici di Modena, sui quali serve comunque fare piena luce".

"Del resto, qualcuno di noi lo denuncia da anni. È anche una delle ragioni della nostra politica di lotta all’immigrazione illegale di massa che, tra l’altro, stando al numero degli sbarchi di quest’anno sta dando risultati importanti".

Già nel primo trimestre 2026, l’intelligence aveva presentato un rapporto al Parlamento in cui sottolineava "rischi derivanti dalle attività di Hamas su suolo europeo". La rete dei satelliti iraniani, di cui Hamas fa parte, è però fortemente indebolita e a preoccupare sono piuttosto i lupi solitari o gli attacchi informatici.

Sicurezza rafforzata, in arrivo altri 27mila agenti

La leader di Fratelli d’Italia ha quindi ribadito la politica di rafforzamento dei presidi di sicurezza sul territorio italiano. A partire dagli oltre 42.500 agenti delle forze di polizia "che abbiamo assunto dall’inizio del mandato, ai quali contiamo di aggiungere entro fine legislatura altri 27.000 agenti".

La premier ha poi esaltato il ruolo dell’intelligence, di "tutte le persone che lavorano per prevenire problemi, rischi che ci possono essere. Può essere un’occasione anche per ringraziare queste persone per il lavoro difficile, pericoloso ma efficace che fanno molto spesso".

L’Iran potrebbe davvero colpisci con terroristi?

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, la minaccia terroristica dei vari gruppi estremisti ha un obiettivo tattico classico: aumentare lo stress interno agli Stati considerati ostili o conniventi coi nemici. Cioè costringerli a spendere risorse in sicurezza, irrigidire la vita pubblica, alimentare reazioni emotive e possibili fratture sociali.

L’Italia, in quanto satellite degli Stati Uniti rivali dell’Iran, potrebbe far parte della lista "nera". Nonostante la presenza di basi americane, il nostro Paese non rappresenta tuttavia un bersaglio sensibile per attacchi diretti iraniani con missili e droni. Il pericolo maggiore resta piuttosto quello legato ad attacchi informatici.

Non solo. Colpendo il traffico di petrolio e merci col blocco dello Stretto di Hormuz, fin dall’inizio Teheran era pienamente consapevole che il proprio sacrificio economico avrebbe colpito l’Occidente nell’ambito in cui fa più male: l’economia, la finanza e l’approvvigionamento energetico.

Parlando del pericolo integralismo islamico, c’è anzitutto da considerare che l’Iran è un Paese sciita, mentre la stragrande maggioranza delle comunità islamiche in Italia e in Europa è sunnita.

Fermo restando che la differenza spirituale conta molto poco a livello geopolitico, utilizzata piuttosto come maschera di divisioni strategiche o tattiche, il rischio di attentati in Italia è stato ed è ancora sensibile anche per l’offensiva israeliana a Gaza, in Libano e Cisgiordania. Lo stesso Iran sciita sostiene da anni Hamas (sunnita) nella Striscia in funzione anti-israeliana.

Detto questo, i fondamentalisti islamici potrebbero operare in risposta agli attacchi subiti dai Paesi del Golfo in quella che viene percepita come una guerra scatenata da Israele.

Da qui l’allerta sull’antisemitismo e sul terrorismo annesso, con il rafforzamento della vigilanza disposto dal governo Meloni su oltre 28mila siti sensibili.

Terrorismo, quali sono gli obiettivi sensibili in Italia

Nel calcolo degli apparati di sicurezza, i siti ebraici (sinagoghe, scuole, centri culturali, eventi comunitari) sono obiettivi ad alto target terroristico per due ragioni fondamentali.

Innanzitutto perché sono collegati a Israele e, allo stesso tempo, sono spesso luoghi aperti, "civili", più vulnerabili rispetto a target militari.

Il livello d’attenzione è stato alzato in Italia anche in relazione a un aumento degli episodi di odio antiebraico. L’Osservatorio Antisemitismo della Fondazione Cdec indica una crescita costante negli ultimi anni e un dato del 2025 vicino alla soglia delle "quattro cifre".

La seconda ragione esula dall’elemento squisitamente religioso. In un conflitto aperto con Teheran come quello in atto, la lista potenziale include anche obiettivi statunitensi e israeliani, siti diplomatici, infrastrutture di trasporto, luoghi ad alta frequentazione e grandi eventi.