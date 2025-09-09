Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per terrorismo e arruolamento con finalità violente eseguito dalle Digos di Brescia, Genova e Mantova, coordinate dalla Direzione centrale della Polizia di prevenzione di Roma. L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi e ha portato alla luce una rete di indottrinamento e proselitismo a sfondo jihadista.

L’operazione delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto ha riguardato un cittadino straniero di 37 anni residente nel mantovano. L’uomo è stato fermato con l’accusa di arruolamento per il compimento di atti di violenza e di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con l’aggravante della finalità di terrorismo. L’operazione è stata il frutto di un lavoro congiunto tra le Digos di Brescia, Genova e Mantova, sotto la supervisione della Direzione centrale della Polizia di prevenzione di Roma.

Il ruolo dell’indagato e la rete di proselitismo

Le indagini hanno permesso di ricostruire il ruolo centrale dell’uomo all’interno di una rete di indottrinamento. Gli investigatori hanno scoperto che l’arrestato aveva instaurato una relazione di tipo “maestro-allievo” con un altro individuo, già condannato in via definitiva per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo legata a una ramificazione di Al Qaeda. Quest’ultimo era stato precedentemente indagato dalla Digos di Genova. L’indagato avrebbe quindi avuto un ruolo attivo nell’indottrinamento e nell’avvicinamento di nuovi adepti alla causa jihadista.

Materiale sequestrato e tecniche di addestramento

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno analizzato lo smartphone dell’arrestato, rinvenendo molteplice materiale riconducibile alla lotta armata e al proselitismo rivolto a giovani allievi. Tra i contenuti trovati figurano anche video che illustrano tecniche di addestramento militare, in particolare esercitazioni al tiro con armi corte e lunghe. Questo materiale, secondo gli inquirenti, sarebbe stato utilizzato per rafforzare le capacità operative dei soggetti coinvolti e per favorire il reclutamento di nuovi membri all’interno della rete estremista.

Perquisizioni aggiuntive e sviluppi investigativi

Oltre all’arresto del 37enne, gli agenti della Digos di Venezia hanno eseguito due perquisizioni nei confronti di altre due persone che avrebbero intrattenuto rapporti simili con l’arrestato. Questi soggetti sarebbero stati coinvolti in attività di proselitismo e indottrinamento, contribuendo a rafforzare la rete di contatti e a diffondere l’ideologia estremista. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente il ruolo di ciascun individuo e per individuare eventuali altri complici o destinatari dell’attività di reclutamento.

Il coordinamento tra le diverse sedi della Polizia

L’operazione ha visto una stretta collaborazione tra le Digos di Brescia, Genova, Mantova e Venezia, sotto la guida della Direzione centrale della Polizia di prevenzione di Roma. Questo coordinamento ha permesso di agire in modo tempestivo e di raccogliere elementi fondamentali per l’accusa di terrorismo e arruolamento con finalità violente. La sinergia tra le diverse sedi operative ha rappresentato un elemento chiave per il successo dell’indagine e per la prevenzione di possibili atti criminosi sul territorio nazionale.

Il contesto e le implicazioni dell’indagine

Il caso si inserisce in un contesto più ampio di attenzione da parte delle forze dell’ordine nei confronti di fenomeni di radicalizzazione e terrorismo internazionale. L’individuazione di una rete di indottrinamento e reclutamento rappresenta un segnale della costante minaccia rappresentata da gruppi estremisti e della necessità di mantenere alta la guardia. Le attività di prevenzione e contrasto al terrorismo restano una priorità per le autorità italiane, che continuano a monitorare con attenzione i fenomeni di proselitismo e le possibili connessioni con organizzazioni internazionali.

Le reazioni delle autorità

Le autorità hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato e il ruolo fondamentale delle attività di intelligence e prevenzione. L’arresto del 37enne e le due perquisizioni eseguite rappresentano un passo significativo nella lotta contro il terrorismo e il proselitismo jihadista in Italia.

Conclusioni e prospettive future

L’indagine ha permesso di smantellare una rete di indottrinamento e reclutamento con finalità terroristiche, evidenziando la capacità delle forze dell’ordine di intervenire tempestivamente e di prevenire possibili minacce alla sicurezza pubblica. Le attività investigative proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per garantire la sicurezza dei cittadini.

IPA