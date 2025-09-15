Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arrestato un cittadino tunisino con l’accusa di partecipazione a organizzazione terroristica jihadista: la misura cautelare della custodia in carcere è stata applicata a seguito di indagini coordinate dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. L’uomo, già detenuto, avrebbe tentato di radicalizzare altri carcerati e progettava un attentato una volta libero.

Le indagini e la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti della Digos di Torino in collaborazione con il Nucleo investigativo centrale e regionale della Polizia Penitenziaria. Il coordinamento è stato affidato alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Le forze dell’ordine hanno eseguito la misura cautelare nei confronti di un cittadino tunisino, già noto per i suoi trascorsi legati all’organizzazione terroristica Ansar al-Sharia.

Il percorso di radicalizzazione in carcere

Durante il periodo di detenzione, il cittadino tunisino ha più volte cercato di convincere i compagni di cella ad abbracciare la via della Jihad. Gli investigatori hanno accertato che l’uomo sfruttava la presunta mancanza di rispetto verso la religione islamica da parte degli occidentali e l’esaltazione degli attentati compiuti dallo Stato Islamico in Europa per influenzare gli altri detenuti.

Il passato in Tunisia e i progetti futuri

L’uomo aveva già partecipato in Tunisia all’organizzazione terroristica Ansar al-Sharia, nota per la sua ideologia estremista. Le indagini hanno rivelato che il detenuto progettava di impugnare le armi per “onorare l’Islam” e considerava la Sharia come unica legge da applicare. Era pronto a compiere un attentato una volta uscito dal carcere, dichiarandosi disposto a morire come martire e a innalzare la bandiera dell’Islam.

Il ruolo delle forze dell’ordine

L’operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra diversi reparti delle forze dell’ordine. Gli agenti della Digos di Torino, insieme al Nucleo investigativo centrale e regionale della Polizia Penitenziaria, hanno lavorato sotto la supervisione della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. L’attività investigativa ha permesso di raccogliere elementi sufficienti per richiedere e ottenere la misura cautelare della custodia in carcere.

La minaccia del terrorismo in carcere

Il caso mette in luce il rischio di radicalizzazione all’interno degli istituti penitenziari. Secondo gli investigatori, il cittadino tunisino avrebbe sfruttato la vulnerabilità di altri detenuti per diffondere l’ideologia jihadista e reclutare nuovi adepti. La sua attività di proselitismo si sarebbe basata sulla retorica della difesa dell’Islam e sull’esaltazione delle azioni violente compiute in nome della religione.

La risposta delle istituzioni

Le autorità hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra le diverse forze di polizia per contrastare il fenomeno della radicalizzazione e prevenire il rischio di attentati. L’arresto del cittadino tunisino rappresenta un esempio concreto dell’impegno delle istituzioni nella lotta al terrorismo e nella tutela della sicurezza pubblica.

Il contesto europeo e la prevenzione

Il caso di Torino si inserisce in un contesto più ampio di attenzione verso la radicalizzazione nelle carceri europee. Le autorità italiane hanno rafforzato i controlli e le attività di monitoraggio per individuare e neutralizzare possibili minacce prima che possano concretizzarsi in azioni violente. La collaborazione internazionale resta un elemento chiave nella prevenzione del terrorismo.

Conclusioni

L’arresto del cittadino tunisino per partecipazione a organizzazione terroristica jihadista conferma la necessità di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno della radicalizzazione in carcere. Le forze dell’ordine continueranno a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire ogni forma di terrorismo sul territorio nazionale. L’operazione condotta a Torino rappresenta un importante risultato nella lotta contro l’estremismo violento.

Alessio Evangelista

IPA