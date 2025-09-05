Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato eseguito un fermo per terrorismo a carico di un cittadino pakistano a Trieste, nell’ambito di un’operazione condotta dai Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale. L’uomo è stato individuato come sospetto di attività legate all’estremismo jihadista e fermato nella mattinata di 5 settembre 2025. L’azione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo triestina, che ha delegato l’intervento dopo un’indagine approfondita. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il fermo è stato eseguito con il supporto del Comando Provinciale e delle Squadre Operative di Supporto del 13° Reggimento Carabinieri Friuli – Venezia Giulia.

L’operazione “MEDINA”: come si è arrivati al fermo

L’operazione, denominata “MEDINA”, è nata dal monitoraggio costante che il ROS dei Carabinieri svolge su soggetti a rischio di radicalizzazione, anche attraverso il web. Le autorità hanno individuato il sospetto, un giovane di origine pakistana, dopo aver rilevato comportamenti e attività online riconducibili a ideologie estremiste. L’indagine è stata coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Trieste, con particolare attenzione al fenomeno del terrorismo di matrice confessionale jihadista.

Il profilo dell’indagato: ingresso in Italia e attività sospette

Il cittadino pakistano, di 25 anni, è entrato in Italia nel 2023 attraverso la cosiddetta “Rotta Balcanica”. All’arrivo, ha fornito false generalità e dichiarato di essere minorenne, con l’obiettivo di ottenere la protezione internazionale. Da allora, è stato ospitato in una struttura di accoglienza per migranti a Trieste. Le prime fasi delle indagini hanno evidenziato un profilo ideologico islamista: il giovane ha effettuato ricerche online su piattaforme dedicate, cercando materiale di ispirazione jihadista e rilanciando tali contenuti su numerosi profili social a lui riconducibili.

Legami con il jihadismo internazionale e Stato Islamico

Durante le indagini, gli investigatori hanno accertato che il sospetto ha manifestato più volte la propria vicinanza ai principali gruppi del jihad globale. In particolare, ha dichiarato apertamente la sua appartenenza all’organizzazione terroristica nota come Stato Islamico. L’attività online del giovane si è distinta per la diffusione di contenuti di propaganda jihadista, con riferimenti espliciti alla violenza e all’odio verso l’Occidente.

Interesse per ordigni e armi: la svolta nelle indagini

Un elemento chiave che ha portato al fermo è stato il recente interesse dell’indagato per l’apprendimento di tecniche di fabbricazione di ordigni esplosivi artigianali. Gli investigatori hanno documentato ricerche online su come realizzare tali dispositivi, oltre a tentativi di reperire armi da fuoco e a espliciti riferimenti al martirio. Questi comportamenti hanno rafforzato il sospetto che il giovane potesse rappresentare una minaccia concreta.

Il comportamento sociale: il profilo del “lupo solitario”

Gli inquirenti hanno sottolineato che il sospetto, pur vivendo in Italia da due anni, ha mostrato scarso interesse per l’integrazione sociale e per l’apprendimento della lingua italiana. Al contrario, si è distinto per una forte attività online, interagendo soprattutto con soggetti all’estero che condividono ideali estremisti. Questo isolamento sociale, unito all’attivismo sul web, ha contribuito a delineare il profilo tipico del cosiddetto “lone wolf”, ovvero un individuo che agisce in autonomia pur aderendo a ideologie terroristiche.

La collaborazione tra le forze dell’ordine

L’operazione ha visto la collaborazione tra diverse articolazioni dell’Arma dei Carabinieri. Il Raggruppamento Operativo Speciale ha condotto le indagini, mentre il personale del Comando Provinciale di Trieste e le Squadre Operative di Supporto del 13° Reggimento Carabinieri Friuli – Venezia Giulia hanno fornito supporto esecutivo. L’intervento è stato disposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo triestina, che ha delegato il fermo dell’indiziato.

Il ruolo del monitoraggio online nella prevenzione

Le autorità hanno sottolineato l’importanza del monitoraggio costante delle attività online come strumento fondamentale nella prevenzione del terrorismo. In questo caso, la sorveglianza del web ha permesso di individuare tempestivamente segnali di radicalizzazione e di intervenire prima che potessero essere messi in atto progetti criminosi. L’operazione “MEDINA” rappresenta un esempio di come la collaborazione tra intelligence, forze dell’ordine e magistratura possa contribuire a garantire la sicurezza nazionale.

Conclusioni e prospettive future

Il fermo eseguito a Trieste evidenzia la costante attenzione delle autorità nei confronti delle minacce legate al terrorismo internazionale. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali collegamenti con altre cellule o soggetti radicalizzati, sia in Italia che all’estero. Nel frattempo, il cittadino pakistano rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo continua a coordinare le attività investigative per prevenire nuovi rischi per la collettività.

