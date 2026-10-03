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È stata eseguita una misura cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano, accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, lesioni aggravate e permanenti al viso e violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. L’arresto è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito di un’indagine avviata dopo il ferimento di un dirigente della Digos durante una manifestazione anarchica nella Capitale lo scorso 18 aprile.

Le indagini e l’ordinanza di custodia cautelare

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la mattina odierna ha visto l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano. L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica, dopo una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura Capitolina e condotta dalla Digos della Questura di Roma.

L’indagine ha preso avvio in seguito al ferimento al volto del Vice Dirigente della Digos di Roma, avvenuto durante una manifestazione anarchica che si è svolta nella Capitale il 18 aprile. Nel corso dell’evento si sono verificati momenti di forte tensione, culminati nell’aggressione che ha causato lesioni aggravate e permanenti al viso al funzionario di polizia. L’episodio ha portato all’apertura di un fascicolo d’indagine da parte della Procura della Repubblica di Roma.

L’approfondimento investigativo e la perquisizione

Successivamente, gli investigatori hanno effettuato una perquisizione nei confronti dell’indagato. Gli accertamenti hanno permesso di rinvenire, nei dispositivi elettronici in uso all’uomo, materiale contenente istruzioni per la preparazione di ordigni e documentazione relativa a tecniche di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, come la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Questi elementi hanno rafforzato il quadro accusatorio a carico dell’indagato, portando all’emissione della misura restrittiva.

L’uomo è attualmente indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo, lesioni aggravate e permanenti al viso e violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale.

Le reazioni delle istituzioni

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato e dalla Digos della Questura di Roma ha suscitato l’attenzione delle istituzioni, che hanno espresso solidarietà al Vice Dirigente ferito e ribadito l’impegno nella tutela della sicurezza pubblica e nella prevenzione di fenomeni di terrorismo e violenza contro le forze dell’ordine.

IPA