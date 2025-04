Terrorismo, tunisino affiliato dell’Isis catturato in Calabria: stava organizzando un attentato in Italia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un fermo per terrorismo il bilancio di un’operazione condotta dalla Digos di Catanzaro e Cosenza. Un cittadino tunisino è stato fermato perché sospettato di far parte dell’Isis con il ruolo di organizzatore.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagato, che si dichiarava salafita-takfira, era già ricercato nel suo Paese d’origine per attività terroristiche. Aveva manifestato l’intenzione di compiere un attentato terroristico in Italia.

Indagini e scoperte

L’attività investigativa, condotta tramite intercettazioni telefoniche e ambientali, ha permesso di delineare l’esistenza di una struttura criminale capace di realizzare atti terroristici. Questa organizzazione si occupava di proselitismo e indottrinamento, promuovendo una visione positiva del martirio per la causa islamica e svolgendo attività di addestramento militare.

Obiettivi del gruppo

L’obiettivo del gruppo terroristico era sovvertire gli ordinamenti degli Stati, in particolare quelli a maggioranza musulmana, per creare strutture teocratiche. Le indagini hanno rivelato la promozione di ideali di radicalismo religioso e l’avversione verso la popolazione ebraica e il tipo di vita condotta in Italia.

Documentazione e attività illecite

Il tutto è stato documentato attraverso file inneggianti la Jihad, filmati su attentati e scene di guerra, documenti sulla preparazione di armi ed esplosivi, e informazioni su come raggiungere zone di combattimento. Tra le attività del gruppo è emersa anche l’immigrazione clandestina, con la gestione del trasferimento in Italia dei migranti dalla Tunisia e la fornitura di documenti falsi per la loro permanenza illegale nel nostro Paese.

Fonte foto: IPA