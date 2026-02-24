Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per atti persecutori, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Merano, dove un cittadino albanese di circa 30 anni è stato fermato sotto casa dell’ex compagna, già destinatario di un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Bolzano. L’uomo è stato sorpreso nei pressi dell’abitazione della donna che aveva segnalato la sua presenza temendo possibili comportamenti violenti.

Atti persecutori a Merano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando il personale dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Merano (Bolzano) è intervenuto a seguito della richiesta di aiuto di una donna.

Quest’ultima aveva notato la presenza sospetta dell’ex compagno sotto la propria abitazione e, preoccupata per la propria incolumità, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

La donna, già vittima di comportamenti molesti e persecutori da parte dell’uomo, aveva in passato sporto denuncia, portando all’emissione di un provvedimento di ammonimento nei confronti dell’ex compagno da parte del Questore di Bolzano nel mese di dicembre 2025.

Nonostante la misura preventiva, l’uomo ha continuato a frequentare i pressi dell’abitazione della donna, alimentando in lei un concreto e persistente timore per la propria sicurezza.

L’arresto in flagranza di reato

Gli agenti della Polizia di Stato, giunti rapidamente sul posto, hanno rintracciato il cittadino albanese ancora nei pressi dell’abitazione della vittima.

La tempestività dell’intervento ha permesso di cogliere l’uomo in flagranza di reato, procedendo così al suo arresto per atti persecutori. Dopo essere stato fermato il soggetto è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato per l’espletamento delle formalità di rito.

Le conseguenze per l’arrestato

Al termine delle procedure amministrative l’uomo è stato trasferito presso la Casa circondariale di Bolzano, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione della Polizia di Stato si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati di stalking e atti persecutori, a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

IPA