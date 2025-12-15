Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per atti persecutori nella periferia di Roma. Un uomo di 43 anni, di origini canadesi, è stato fermato dopo aver terrorizzato per oltre un anno i residenti del suo condominio con minacce, aggressioni e comportamenti ossessivi.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto al termine di una complessa attività investigativa condotta dagli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato individuato come responsabile di una lunga serie di episodi che hanno compromesso la tranquillità di un intero stabile nella periferia di Roma.

Un clima di paura e tensione nel condominio

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il quarantatreenne avrebbe trasformato la quotidianità dei suoi vicini in un incubo. Le sue azioni, caratterizzate da minacce ripetute, aggressioni, danneggiamenti e atteggiamenti ossessivi, hanno generato un clima di costante allarme. In più occasioni, l’uomo si sarebbe aggirato tra le scale condominiali armato di un martello, colpendo le porte delle abitazioni e proferendo minacce di morte.

Le conseguenze sulle vittime

La situazione è diventata talmente insostenibile che una delle residenti, sopraffatta dalla paura e dal disagio, ha deciso di lasciare la propria casa pur di sottrarsi alle continue intimidazioni. Le testimonianze raccolte dagli agenti hanno confermato la gravità della condotta dell’uomo, che ha costretto i condomini a vivere in uno stato di perenne tensione.

Le prove raccolte dagli investigatori

Il quadro indiziario a carico dell’indagato si basa su numerose denunce presentate dai residenti e sulle dichiarazioni di diversi testimoni. A queste si aggiungono gli interventi delle forze dell’ordine e gli elementi raccolti nel corso del tempo, che hanno permesso di delineare una condotta criminale progressivamente più pericolosa. L’indole aggressiva dell’uomo, già gravato da precedenti anche per evasione, ha aggravato ulteriormente la sua posizione.

L’arresto e la custodia cautelare

Al termine delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma – Dipartimento criminalità diffusa e grave, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Gli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara hanno eseguito il provvedimento, associando l’uomo presso un istituto di pena della Capitale.

