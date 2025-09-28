Terza Guerra Mondiale in arrivo, la data è imminente: la profezia dell'ex generale Nato scatena i social

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sta facendo parecchio discutere la dettagliata previsione fatta dall’ex generale americano del Comando supremo Nato in Europa Richard Shirreff, il quale ha pronosticato l’imminente scoppio della Terza Guerra Mondiale, arrivando anche a tracciare ipoteticamente in che modo Russia e Cina potrebbero scatenare il conflitto. Quanto scritto da Shirreff è diventato virale sui social dove sono proliferate una miriade di discussioni tra utenti e dove diversi ‘complottisti’ hanno cominciato a ricamare a più non posso.

Richard Shirreff, attraverso le colonne del Daily Mail, ha riferito che cosa, secondo la sua esperienza, potrebbe succedere nelle prossime settimane. L’ex generale ha addirittura descritto minuziosamente in che modo Russia e Cina potrebbero innescare il conflitto, arricchendo le sue teorie con date specifiche.

Come data ipotetica dell’inizio della guerra globale ha indicato il 3 novembre. Tutto comincerebbe con un cyberattacco russo contro Vilnius, capitale della Lituania. La città rimarrebbe senza elettricità. Mosca provocherebbe poi altri blackout nei Paesi Baltici, dando il via a una situazione di caos e paura.

Il giorno successivo, il 4 novembre, la Russia e la Bielorussia, sempre secondo Shirreff, schiererebbero le loro truppe e i loro corazzati sul confine dell’enclave di Kaliningrad, adiacente alla Polonia e alla Lituania. Sarebbe l’inizio della guerra militare contro la Nato.

Il segretario generale della Nato dovrebbe appellarsi all’articolo 5 dell’Alleanza, quello inerente al mutuo soccorso degli Stati membri. Ma Trump non risponderebbe presente, affermando che sistemerà la situazione chiamando Putin. Nel frattempo la Cina invaderebbe Taiwan, sfruttando il caos interno alla Nato.

Shirreff ha concluso affermando che l’Alleanza si sgretolerebbe, mentre Russia e la Cina allargherebbero il proprio potere e la propria influenza.

“L’esercizio mentale” di Richard Shirreff e le teorie complottiste

Va sottolineato che quanto scritto da Shirreff altro non è che un “esercizio mentale” e una ricostruzione fantasiosa. Naturalmente gli sviluppi geopolitici e delle guerre in corso sono imprevedibili, ma sostenere che senza dubbio tra una mese il mondo sarà investito da un conflitto globale è, per usare un eufemismo, un pronostico alquanto azzardato.

Il punto è che la teoria dell’ex generale Nato è diventata virale e i complottisti sono andati a nozze sulla questione, rilanciando in alcuni casi la ricostruzione di Shirreff, spacciandola come se fosse verità assoluta. Naturalmente c’è anche chi ha aggiunto ulteriori riflessioni apocalittiche sul tema.

Tajani: “Non credo che Putin voglia scatenare la Guerra Mondiale”

“Non credo che Putin voglia scatenare la terza guerra mondiale e non credo che l’Italia sia un obiettivo militare, in ogni caso la nostra difesa aerea è in grado di abbattere droni con intenzioni minacciose e anche la Nato è in grado di farlo”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in diretta a 4 di sera su Rete4.

Tajani ha replicato alle esternazioni di Zelensky, dopo che il presidente ucraino aveva avvertito l’Italia, sostenendo che La Penisola potrebbe diventare nelle prossime ore oggetto delle incursioni di droni russi.

“Credo che Putin stia testando le reazioni dell’Occidente – ha aggiunto Tajani – ma dobbiamo avere i nervi saldi non avere reazioni sproporzionate, non commettere errori, dobbiamo lavorare per la pace, proteggendo il nostro spazio aereo, siamo in grado di farlo, perciò diciamo che servono più soldi per la sicurezza”.

“Io sono convinto che non ci sarà nessuna guerra però dobbiamo impedire che la situazione degeneri”, ha concluso.