Tesla in crisi promette 1.000 miliardi a Elon Musk, come il Ceo potrà incassare il premio record

Tesla ha proposto di pagare al suo amministratore delegato Elon Musk un pacchetto di premi da oltre mille miliardi di dollari, il più alto di sempre per qualsiasi società. Per ottenerlo però, l’azienda dovrà raggiungere un valore di 8.600 miliardi di dollari in Borsa, più di otto volte quello attuale.

Il pacchetto retributivo di Tesla a Elon Musk

Tesla, l’azienda automobilistica di maggior valore al mondo, ha proposto al suo amministratore delegato Elon Musk un pacchetto premio da mille miliardi di dollari, tra azioni, stipendio e altri benefit.

Si tratta di una cifra record, che non è mai stata raggiunta da nessuna azienda nella storia per la retribuzione di un dirigente. Il pacchetto dovrà essere approvato dagli azionisti nella prossima riunione di novembre.

Oltre a essere l’amministratore delegato e il fondatore di Tesla, Musk possiede già il 13% delle azioni e il suo voto ha un peso molto importante all’interno dell’assemblea degli azionisti.

Come Musk potrà avere mille miliardi di dollari

Per ottenere questa retribuzione, Musk dovrà far raggiungere a Tesla alcuni importanti obiettivi. Molti di questi riguardano due divisioni in cui la società ha investito molto negli ultimi anni, quella dei robotaxi e quella dei robot umanoidi.

Il vincolo più stringente però è quello della capitalizzazione di mercato (il valore della somma di tutte le azioni di un’azienda sul mercato), che Tesla dovrà raggiungere entro 10 anni: 8.600 miliardi di dollari.

Da questa cifra dipende tra l’altro la retribuzione stessa di Musk. La ragione per cui il pacchetto promesso dalla società è così ricco è che è composto da azioni Tesla per il 12% del valore totale dell’azienda, che sarebbe appunto più di mille miliardi se l’azienda raggiungesse il valore prefissato.

La crisi di Tesla e l’obiettivo del pacchetto record a Musk

Tesla è in crisi da alcuni mesi. L’esposizione politica di Musk nella prima parte del mandato di Donald Trump ha danneggiato la reputazione dell’azienda, specialmente in Europa, dove le vendite delle auto elettriche della casa americana sono crollate.

Da tempo, inoltre, Tesla non commercializza un nuovo modello di auto, e tutti i progetti recentemente intrapresi, su tutti il pick-up Cybertruck, si sono rivelati meno remunerativi del previsto.

Con questo pacchetto, gli azionisti sperano di indirizzare il lavoro di Musk e riportare la piena attenzione dell’amministratore delegato sulla gestione dell’azienda.