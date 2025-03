Tesla in fiamme nell'incendio dentro la concessionaria di Torrenova a Roma, bruciate 17 auto: mistero sul rogo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Mistero a Roma per un incendio scoppiato in una concessionaria Tesla in via Serracapriola in zona Torrenova. Nel rogo, di cui non si conoscono ancora le cause, sono andate distrutte 17 automobili. Le fiamme hanno interessato solo parzialmente la struttura in cui si trovavano i veicoli. Nessuno è rimasto ferito.

Incendio alla concessionaria Tesla a Roma

L’incendio è divampato poco prima dell’alba di lunedì 31 marzo, attorno alle 4,30, all’interno della concessionaria Tesla che si trova lungo via Serracapriola a Roma, in zona Torrenova.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della Rustica 10/a, Frascati 21/A con al seguito due autobotti, un Carro Autoprotettori, oltre al funzionario di guarda e il capo turno provinciale.

Fonte foto: iStock

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute alla concessionaria Tesla di via Serracapriola a Roma, in zona Torrenova, per domare l’incendio.

L’alta colonna di fiamme e fumo generata dall’incendio ha reso subito difficile l’intervento dei vigili del fuoco. L’odore acre di pneumatici e lamiere bruciati ha invaso le aree circostanti. In totale, sono andate a fuoco 17 automobili nel rogo, che ha interessato parzialmente la struttura.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata nell’incendio.

Le indagini sull’origine dell’incendio alla concessionaria Tesla, la pista dolosa

Per indagare sull’origine dell’incendio, sul posto sono giunte le volanti della polizia di Stato e le pattuglie del distretto Casilino. Allo stato attuale nessuna pista è esclusa.

Nemmeno quella dolosa, come riferito da ANSA.

Le proteste contro Elon Musk: cos’è il Tesla Takedown

Il 29 marzo migliaia di attivisti hanno protestato contro il boss di Tesla Elon Musk e i suoi tagli nell’amministrazione Usa, radunandosi davanti a oltre 200 concessionari Tesla negli Stati Uniti d’America ma anche in diverse città d’Europa.

Il movimento, chiamato Tesla Takedown, vuole che le persone vendano le loro auto Tesla e le loro azioni, come segnale anti Elon Musk, che, da quando è entrato a far parte dell’amministrazione guidata da Donald Trump come capo del Doge (Dipartimento per l’efficienza governativa), ha promosso politiche volte a ridurre la spesa, limitare le normative e ridimensionare la forza.

Il marchio automobilistico Tesla, nelle ultime settimane, è diventato anche un simbolo di ingiustizia e un bersaglio di atti vandalici.