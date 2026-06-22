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Evasione fiscale internazionale per oltre 6 milioni di euro è stata scoperta nel Nuovo Circondario Imolese, dove tre contribuenti sono stati individuati dalla Guardia di Finanza per aver occultato ingenti somme all’estero. L’operazione, condotta tra il 2015 e il 2024, è stata resa possibile grazie all’analisi delle banche dati e all’utilizzo del sistema internazionale di scambio di informazioni finanziarie.

Le indagini e gli strumenti utilizzati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, i militari del Comando Provinciale di Bologna hanno portato a termine un’importante attività di polizia economico-finanziaria, mirata a contrastare l’evasione fiscale internazionale. L’indagine, coordinata dalla Compagnia di Imola, ha permesso di ricostruire la reale entità dei patrimoni detenuti all’estero da tre cittadini italiani residenti nel Nuovo Circondario Imolese.

L’attività investigativa ha preso avvio da un’analisi approfondita delle banche dati in uso al Corpo, integrata con le informazioni ottenute tramite il C.R.S. (Common Reporting Standard), il sistema internazionale promosso dall’O.C.S.E. che consente lo scambio automatico di dati finanziari tra Paesi. Grazie a questi strumenti, le Fiamme Gialle hanno potuto ricostruire con precisione la consistenza di conti correnti e investimenti oltreconfine, individuando i redditi esteri accumulati sotto forma di dividendi, interessi e altri proventi lordi.

I dettagli dell’evasione fiscale internazionale

I controlli si sono concentrati su tre contribuenti italiani che, tra il 2015 e il 2024, hanno trasferito e mantenuto disponibilità finanziarie in Svizzera, Bahamas, Antigua e Stati Uniti per oltre 6 milioni di euro, omettendo di dichiarare tali somme nel quadro dedicato al monitoraggio fiscale della dichiarazione dei redditi. In particolare, per uno dei soggetti coinvolti, che aveva spostato capitali alle Bahamas e ad Antigua, è scattata la presunzione legale prevista per i cosiddetti “paradisi fiscali”. Non essendo stata fornita alcuna giustificazione sulla provenienza del denaro, la normativa ha imposto di considerare tali importi come redditi sottratti integralmente alla tassazione italiana.

Le sanzioni e il recupero delle somme evase

Il bilancio finale dell’operazione ha visto l’Erario presentare ai tre evasori un conto salato: sono stati recuperati a tassazione circa 2 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori sanzioni per omesso monitoraggio e per l’evasione nei paradisi fiscali, per un totale di oltre 2,2 milioni di euro. L’attività della Guardia di Finanza di Bologna si inserisce in un più ampio impegno volto a garantire l’equità sociale e la tutela delle casse dello Stato, contrastando con determinazione i fenomeni di evasione fiscale internazionale e illecita detenzione di patrimoni all’estero.

IPA