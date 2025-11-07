Tesoro degli Asburgo ritrovato in Canada, Diamante Fiorentino da 137 carati rimasto in valigia per un secolo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una storia da film: il tesoro degli Asburgo, tra cui figura il diamante Florentiner, o per dirlo all’italiana, Fiorentino, pietra da 137 carati appartenuta alla mitica principessa Sissi, non è stato né rubato né smembrato, come si è creduto per un secolo. Semplicemente era depositato nel caveau di una banca in Canada, custodito in una valigia di cuoio con la quale l’ultima imperatrice d’Austria, Zita, era fuggita oltreoceano.

Ritrovato in Canada il tesoro degli Asburgo, l’incredibile rivelazione

Il Florentiner e gli altri gioielli riemersi erano scomparsi nel 1921. E non a causa di un furto. L’ultimo erede degli Asburgo, il 64enne Karl von Habsburg-Lothringen (oggi politico e imprenditore austriaco), ha reso noto che il tesoro di famiglia è rimasto custodito in Canada e che vorrebbe che venisse esposto proprio nel Paese nordamericano.

“Il Fiorentino dovrebbe far parte di un fondo fiduciario qui in Canada. Dovrebbe essere esposto in Canada di tanto in tanto, in modo che la gente possa vedere quei pezzi”, ha spiegato Karl a Der Spiegel . Non tutti i misteri sono però stati risolti. Rimane il giallo della corona di Sissi che manca all’appello.

Museo Correr e del sistema museale di Piazza San Marco, sala delle udienze dell’imperatrice, con in primo piano Ritratto dell’imperatrice Elisabetta (di Franz Schrotzberg, 1850-55 ca.). Nell’immagine una delle nove stanze degli Appartamenti Imperiali d’Austria, quelle che ospitarono la principessa Sissi nella visita del 1856.

Il valore dei gioielli

Il Fiorentino è una gemma da 137 carati, che pesa oltre 27 grammi. Ha una forma a goccia ed è giallo. Il suo valore è inestimabile. Stesso discorso per gli altri gioielli degli Asburgo. A rendere inestimabili simili oggetti non sono soltanto i materiali con cui sono stati creati; è la loro storia.

Che valore può avere una pietra del genere? La stima è complicata. Un diamante da 137 carati può valere oggi circa 50 milioni di dollari. Ma, come si diceva, se il gioiello ha una storia leggendaria alle spalle il suo prezzo può raggiungere qualsiasi cifra.

“Il suo valore storico, culturale e simbolico è enorme — ha spiegato al Corriere della Sera la storica dell’arte ed ex soprintendente al Polo museale, Cristina Acidini — Ferdinando I lo fece incastonare nella corona e formava insieme al celebre “collarone” tempestato in gemme, che non c’è più, una coppia di oggetti straordinari passando da una corona all’altra”.

Sono sopravvissute poche gemme della collezione medicea. Oggi sono “variamente utilizzate o disperse, (Il Fiorentino, ndr) è un oggetto di culto, una pietra miliare”, ha aggiunto Acidini.

Come i gioielli sono arrivati in Canada

Perché per oltre un secolo sull’ubicazione del tesoro non è stato detto nulla? Karl von Habsburg-Lothringen ha spiegato di aver mantenuto il segreto, come promisero gli eredi all’imperatrice Zita, moglie di Carlo I.

Il 64enne ha raccontato che Zita disse solo a due persone – i suoi figli Robert e Rodolphe – dove fossero nascosti il diamante e gli altri gioielli. E chiese loro di “mantenere il segreto per 100 anni dopo la morte di Carlo”, deceduto nel 1922.

Prima di spegnersi, i fratelli informarono a loro volta i propri figli della volontà di Zita, che è stata rispettata. Trascorsi 100 anni dalla morte di Carlo I, il segreto è stato rivelato.

“Nel corso degli anni, sono sicuro che a tutti noi sia stato chiesto di questo diamante. Per quanto mi riguarda, non ero nemmeno a conoscenza dell’esistenza del diamante fino a poco tempo fa, quindi è stato facile rispondere onestamente a queste domande”, ha dichiarato il cugino di Karl Habsburg-Lothringen, il 70enne Lorenz.

Nel novembre 1918, la Grande Guerra stava terminando. Carlo I, l’ultimo imperatore d’Austria e membro della dinastia degli Asburgo, stava vedendo la fine della sua egemonia. Avendo compreso che la situazione si sarebbe messa male per la sua famiglia, portò i gioielli in Svizzera. Successivamente vennero trasferiti in Canada dall’imperatrice Zita che li mise al sicuro in una cassetta di sicurezza in Québec.