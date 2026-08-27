Tesoro di Villena rubato in Spagna, i ladri portano via tutto in soli 4 minuti: i reperti valgono milioni

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Una banda di ladri è riuscita a portare via in appena quattro minuti gran parte del Tesoro di Villena, una delle collezioni auree dell’Età del Bronzo più importanti e di maggior valore d’Europa, custodita nel museo della cittadina in provincia di Alicante in Spagna. Sul posto sono intervenute Guardia Civil e polizia giudiziaria. Il sindaco disperato: “Colpo terribile”.

Rubato il Tesoro di Villena

Un colpo fulmineo e chirurgico ha svuotato nella notte una delle vetrine archeologiche più celebri di Spagna. Il Tesoro di Villena, custodito nel museo del centro in provincia di Alicante, è stato in gran parte sottratto da una banda che ha agito con estrema precisione, tanto da concludere il furto in appena quattro minuti.

L’allarme del Muvi, il Museo Archeologico di Villena, è scattato alle 5:20 del mattino di giovedì 27 agosto e alle 5:24 i responsabili si erano già dileguati a bordo di più veicoli, secondo quanto riferito dalle fonti municipali all’agenzia Efe.

ANSA

Le indagini sul furto

Sul caso indagano la Guardia Civil e la polizia giudiziaria, che stanno ancora verificando quali e quanti pezzi manchino all’appello. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi erano tra quattro e sei. Sarebbero entrati da una finestra su calle Madrid, in un edificio che, pur ospitando una delle raccolte di oreficeria preistorica più importanti al mondo, non dispone di personale di vigilanza notturna fisso.

Le autorità indagano anche su un secondo allarme, scattato poco prima al centro sportivo cittadino, che potrebbe essere stato un diversivo studiato a tavolino.

La disperazione del sindaco

Il sindaco di Villena, Fulgencio Cerdán, visibilmente scosso, ha commentato: “Si sono presi gran parte del tesoro, siamo assolutamente devastati. Per chi, come noi, è di Villena, questo è un colpo terribile: è parte del nostro patrimonio, della nostra ricchezza e identità”.

Tra i pochi reperti rimasti in museo figurano tre recipienti d’argento, un bracciale, alcuni elementi ornamentali del cosiddetto “bastone del re” e una delle quattro corone della Vergine, perduta dai ladri durante la fuga e poi recuperata. Un portavoce del Comune ha escluso responsabilità della struttura, precisando che i sistemi d’allarme “erano tutti attivati”.

Per l’archeologo Mauro Hernández, dell’Università di Alicante, tra i massimi esperti della collezione, la banda “aveva pianificato tutto nei dettagli. Sapevano come fare il colpo, come agire e come fuggire in una manciata di minuti”.

Quanto vale il bottino

Il valore materiale del Tesoro, calcolato sul solo contenuto in oro, si aggira intorno a 1,7 milioni di euro. La collezione comprende 59 pezzi tra oro, argento, ferro e ambra, per un peso complessivo di quasi dieci chili, risalenti a circa il 1000 a.C.

Ma il suo valore reale è considerato incalcolabile: gli esperti la ritengono la più importante raccolta di recipienti in oro dell’Età del Bronzo in Europa dopo quella delle tombe reali di Micene, in Grecia, e la scoperta archeologica più rilevante mai avvenuta nella Penisola Iberica.

A renderla ulteriormente unica è la presenza di due manufatti realizzati con ferro di origine meteoritica, secondo gli studi del centro di ricerca spagnolo Csic. Si tratta di un materiale rarissimo per l’epoca, quando la lavorazione del ferro terrestre non era ancora diffusa nella regione.