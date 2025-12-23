Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di una denuncia e 97.500 euro sequestrati il bilancio delle recenti operazioni condotte dalla Polizia di Stato nel quartiere Tamburi di Taranto. Una donna è stata denunciata come presunta responsabile del reato di ricettazione, mentre sono stati recuperati ingenti somme di denaro contante in due distinte abitazioni di noti pregiudicati della zona.

Operazioni della Squadra Mobile nel quartiere Tamburi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile ha intensificato i controlli nel quartiere Tamburi, portando avanti una serie di perquisizioni mirate. Negli ultimi giorni, l’attività degli agenti ha permesso di rinvenire una pistola, numerose munizioni e un chilo e mezzo di cocaina pura, oltre a una notevole quantità di denaro contante.

Il sequestro di denaro nelle abitazioni dei pregiudicati

Nel corso di due operazioni distinte, i poliziotti hanno effettuato perquisizioni nelle abitazioni di altrettanti pregiudicati noti alle forze dell’ordine. In particolare, nell’appartamento di un pregiudicato tarantino di 47 anni, attualmente detenuto, gli investigatori hanno condotto una minuziosa perquisizione con il supporto di una unità cinofila specializzata nella ricerca di denaro, nota come “cash dog”. L’attività ha portato al recupero di due borsellini contenenti quasi 30mila euro in contanti, nascosti nei cassetti della camera da letto.

Denuncia per ricettazione e principio di innocenza

La presenza di una somma così elevata, ritenuta sproporzionata rispetto alle condizioni economiche della famiglia, ha spinto gli investigatori a denunciare la moglie del 47enne in stato di libertà, considerandola presunta responsabile del reato di ricettazione. Si sottolinea che, come previsto dalla legge, per la donna indagata vale il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.

Altri sequestri e perquisizioni

In un’altra abitazione, quella di un 57enne con numerosi precedenti penali, molti dei quali di natura associativa, la Polizia ha effettuato una perquisizione accurata. Nonostante inizialmente non siano emersi risultati significativi, gli agenti sono riusciti a recuperare, nascosti sotto l’armadio della camera da letto, 11 sacchetti sottovuoto contenenti 68mila euro in banconote di vario taglio. Anche in questo caso, il proprietario non ha saputo fornire spiegazioni plausibili sull’origine della somma, che era stata occultata per sottrarla a eventuali controlli delle forze dell’ordine.

Il totale del denaro sequestrato e i prossimi accertamenti

Complessivamente, le due perquisizioni hanno portato al sequestro di 97.500 euro in contanti. Tutto il denaro recuperato è stato posto sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti e verificare l’eventuale provenienza illecita delle somme. Le indagini proseguono per chiarire la natura dei fondi e accertare eventuali responsabilità penali.

Il contesto delle operazioni nel quartiere Tamburi

Le operazioni della Polizia di Stato si inseriscono in un più ampio contesto di controllo e prevenzione dei reati nel quartiere Tamburi, area già nota per la presenza di attività criminali. L’attenzione degli investigatori si è concentrata su soggetti con precedenti penali e su situazioni patrimoniali sospette, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di ricettazione e altri reati connessi.

