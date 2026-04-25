Tessera sanitaria controllata dal Fisco, le nuove verifiche nella dichiarazione dei redditi del 2026

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L’Agenzia delle Entrate inizierà a utilizzare, a partire dalle dichiarazioni dei redditi del 2026, i dati provenienti dalla tessera sanitaria dei contribuenti, incrociandoli con quelli riportati nel modello 730 sulle spese mediche. In questo modo sarà più semplice per il Fisco scovare i contribuenti che dichiarano spese mediche più elevate di quanto riportato per ottenere agevolazioni e detrazioni indebite.

Tessera sanitaria sotto il controllo del Fisco

A partire dalla dichiarazione dei redditi che i contribuenti dovranno presentare nel 2026, quindi quella relativa all’anno 2025, l’Agenzia delle Entrate inizierà a incrociare i dati provenienti dalle tessere sanitarie.

Quando si utilizza la propria tessera sanitaria per una spesa medica di qualsiasi tipo, infatti, l’operatore che l’ha registrata è obbligato a inviare tutti i dati della transazione direttamente al Fisco.

ANSA

È in questo modo che le spese mediche si inseriscono in automatico nella dichiarazione dei redditi precompilata. Fino a ora, però, l’agenzia delle entrate non aveva accesso diretto a questi dati.

Chi rischia più controlli con il nuovo metodo

Da quest’anno il Fisco potrà incrociare i dati presenti sulla dichiarazione dei redditi con quelli che arrivano dalle tessere sanitarie, in modo da individuare eventuali discrepanze.

A rischiare sono soprattutto coloro che modificano manualmente le spese mediche, per qualsiasi motivo, e creano quindi una differenza tra i dati della tessera sanitaria e quelli della dichiarazione dei redditi.

L’obiettivo dell’Agenzia delle Entrate è trovare eventuali truffatori che aumentano le spese mediche per ricavarne un maggior vantaggio in termini di detrazioni fiscali all’Irpef.

La nuova strategia dell’Agenzia delle Entrate

Questa misura fa parte di una nuova strategia del Fisco italiano che segue un principio già molto diffuso all’estero e reso possibile dalla digitalizzazione e dall’avanzamento dei sistemi informatici dello Stato, lo Once Only.

Letteralmente “una sola volta”, questo principio prevede che lo Stato chieda una determinata informazione a un cittadino una sola volta e poi provveda a fornirla internamente a tutte le sue parti, senza che ogni singola pubblica amministrazione o ente locale debba nuovamente interpellare il cittadino per avere questa informazione.

L’esempio delle spese mediche è calzante. Prima di questa riforma, per controllare le spese mediche di un contribuente, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto chiedere le informazioni della tessera sanitaria al cittadino, anche se di fatto ne era già in possesso.