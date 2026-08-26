"Tesserati per Futuro Nazionale di Roberto Vannacci a loro insaputa", l'accusa di Mihai Tudose: il caso

Scoppia il caso dei “tesserati a loro insaputa” in casa Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Dopo un precedente in provincia di Bari, la nuova denuncia arriva dal Friuli Venezia-Giulia, dove Mihai Tudose, iscritto a Sinistra Italiana, ha svelato di avere ricevuto a casa due tessere del gruppo dell’ex generale destinate ai suoi genitori. Ma i due non avrebbero mai sottoscritto alcuna iscrizione al partito, né tantomeno pagato la quota necessaria per poterla rendere valida.

Il tesseramento a Futuro Nazionale denunciato da Mihai Tudose

Secondo quanto riferito dalla Repubblica, dal Friuli Venezia-Giulia arriva un’altra denuncia sui tesseramenti di Futuro Nazionale. Nelle settimane in cui il partito di Vannacci registra un forte incremento nelle preferenze di voto tramite i sondaggi, sarebbe scoppiato il caso.

Mihai Tudose, iscritto Sinistra Italiana, ha infatti raccontato di avere ricevuto due tessere del partito per i genitori. Ma i due non avrebbero mai sottoscritto alcuna iscrizione, stupendosi della lettera ricevuta a casa, con tanto di benvenuto da parte di Vannacci.

ANSA

Il giallo sul pagamento del tesseramento

Il quotidiano riferisce che i due avrebbero smentito al figlio la richiesta di tesseramento, dando una possibile versione di quanto accaduto.

I due, infatti, raccontano che una consigliera di Prata di Pordenone, ex Lega poi passata a Futuro Nazionale, qualche settimana prima avrebbe chiesto loro una fotografia dei loro documenti per un progetto che non sarebbe stato meglio specificato.

Ma è anche mistero sul pagamento del tesseramento. Lo statuto del partito, infatti, stabilisce che per diventare iscritti bisogna anche versare una quota associativa che va dai 10 euro per l’ordinaria ai 20 euro per diventare sostenitore.

Quota che, riferisce Mihai Tudose per conto dei genitori, non sarebbe stata pagata di tasca loro.

Il precedente in provincia di Bari

Quello dei genitori di Mihai Tudose sarebbe il secondo caso di “tesseramento a insaputa”. Il primo, ricorda Repubblica, sarebbe emerso nel Barese, con denuncia di Francesca Caterina Laquale.

La giovane ha ricevuto una tessera a Santeramo in Colle, ma non avrebbe mai sottoscritto alcun tesseramento col partito di Vannacci.

Accuse e richiesta di chiarimenti

Sebastiano Badin, segretario regionale di Sinistra Italiana-Avs in Friuli Venezia-Giulia, ha chiesto chiarimenti sull’accaduto.

“La vicenda dei genitori del nostro compagno è grave perché è mancato totalmente il consenso all’adesione al partito di Vannacci, mettendo in imbarazzo persone per bene. La questione è doppiamente grave perché grazie al tesseramento Futuro Nazionale ha un’importante entrata economica”, ha detto.