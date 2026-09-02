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La “Metropolitana d’Europa” immaginata e voluta da Ferrovie dello Stato compie un nuovo passo avanti. Trenitalia ha dato il via alle corse prova dei Frecciarossa in Germania e Austria, nell’ambito della collaborazione con le ferrovie tedesche Deutsche Bahn e austriache Öbb. Entro l’estate del prossimo anno partiranno i primi collegamenti tra Milano e Monaco di Baviera e tra Roma e Monaco di Baviera. Nella prima fase i collegamenti saranno quattro e passeranno lungo la direttrice di Verona: da Milano a Monaco il Frecciarossa impiegherà circa sei ore e mezza; da Roma a Monaco il tempo di viaggio sarà invece di circa otto ore e mezza. L’apertura del Tunnel di Base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa un’ora e, da dicembre 2028, l’offerta completa salirà a dieci collegamenti tra l’Italia e la Germania che copriranno le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino.