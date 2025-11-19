Test del finto cliente al Pam, licenziati 3 cassieri a Siena e Livorno: non si sono accorti di furti simulati

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Tre cassieri sono stati licenziati a causa del test “del finto cliente“. I dipendenti, ignari della simulazione del furto da parte degli ispettori, non avrebbero individuato la merce nascosta nei carrelli prima del pagamento. È accaduto in Toscana in un negozio di Siena e in due di Livorno, tutti appartenenti alla catena Pam. I sindacati sono infuriati contro la misura ritenuta antisindacale e volta a colpire i dipendenti più “costosi” per l’azienda.

Il test del finto cliente in Toscana

Il test del “finto cliente” è una prova interna utilizzata dall’azienda per verificare l’attenzione dei cassieri.

Come riporta Il Tirreno, Stefano Nicoli, segretario generale della Filcams Cgil Toscana, ha spiegato che il test consiste nell’inserire piccoli articoli all’interno di confezioni chiuse, per esempio cosmetici nascosti in un cartone di birra, per verificare se il cassiere se ne accorge al momento del passaggio alla cassa.

iStock

Un negozio della catena alimentare Pam (Foto d’archivio)

Nei tre casi contestati, la mancata rilevazione dell’anomalia ha portato direttamente al licenziamento. La prima prova è stata fatta in un negozio Pam a Siena, gli altri due nei punti vendita di via Roma e del quartiere Corea a Livorno.

La protesta dei sindacati

I sindacati stanno protestando e hanno avviato una mobilitazione. Avs ha annunciato un’interrogazione parlamentare, mentre il 20 novembre l’azienda e i sindacati si incontreranno a Roma per discutere del provvedimento adottato nei confronti del cassiere del punto vendita di Siena.

Secondo Massimiliano Fabozzi della Filcams Cgil di Siena è “un atto vessatorio di controllo dei dipendenti, una provocazione. Contestiamo radicalmente questo metodo: i cassieri non sono poliziotti, non possono perquisire i clienti e lavorano già in un contesto molto stressante. Quanto successo non può giustificare un licenziamento”.

La Cgil denuncia che i provvedimenti non sarebbero casuali, ma mirati a colpire dipendenti con maggiore anzianità o rappresentanti sindacali, più “costosi” per l’azienda.

“Se i licenziamenti venissero confermati, saremmo di fronte all’ennesimo comportamento antisindacale“, ha aggiunto Stefano Nicoli, ricordando che già in passato Pam aveva tentato licenziamenti poi ritirati.

Chi sono i dipendenti licenziati

Il caso di Siena ha riguardato un cassiere di 62 anni, di Poggibonsi, delegato sindacale. L’uomo non avrebbe individuato alcuni cosmetici nascosti nel carrello.

Il 62enne aveva già affrontato un test simile qualche settimana prima, superandolo senza difficoltà. Gli altri due episodi nei punti vendita Pam di Livorno hanno coinvolto i dipendenti Tommaso, da trent’anni nel negozio di Corea e Davide, con vent’anni di esperienza e impiegato in via Roma.

Il sindacato segnala come il test punti a verificare mansioni che vanno oltre quelle di un cassiere che “non è un addetto alla sicurezza e non può aprire ogni confezione che passa sul nastro”.

Secondo la UilTucs, “gli ispettori hanno nascosto prodotti, provocato alla cassa, esercitato pressioni psicologiche. Una trappola studiata” per portare i dipendenti all’errore e giustificare il licenziamento.