Test del finto cliente, parla una cassiera licenziata dal supermercato: "Sono monoreddito con figlio disabile"

Sta facendo molto discutere in Italia la pratica del test del finto cliente messa in atto al supermercato, che ha portato al licenziamento di alcuni lavoratori. Una cassiera che è stata licenziata si è sfogata in tv: “Io ho 58 anni, sono monoreddito e ho un figlio e una mamma entrambi con handicap”.

Lo sfogo della cassiera licenziata dal supermercato

Antonella Landi, cassiera di supermercato licenziata a Roma dopo due test del carrello non andati a buon fine, ha raccontato la sua esperienza in tv a È sempre Cartabianca: “Da dove siamo seduti noi cassieri, anche se ti sporgi, c’è un angolo cieco nel carrello dei clienti. L’ispettore mi ha anche distratto molto, dopo ho capito perché. Ha anche scambiato le etichette di due formaggi”.

Il suo racconto è proseguito così: “Dopo la prima lettera di contestazione, abbiamo risposto. Mentre attendevamo risposta hanno fatto un altro test, nascondendo le maschere da viso dentro il cartone dell’uovo e altri trucchi nella confezione di latte da 10. Ho fatto il giro per vedere meglio, visto che ci ero già caduta una volta. Mentre giravo le spalle l’ispettore ha preso un fard senza anti-taccheggio e l’ha messo nell’angolo cieco del carrello ed è passato. Neanche Arsenio Lupin fa certe cose. Lui è uscito e mi ha fatto vedere tutti i miei errori. Io mi sono sentita male, è venuta l’ambulanza e sono finita in pronto soccorso. Mi hanno trovato la pressione a 200″.

Il test del finto cliente sta facendo discutere in Italia.

Lo sfogo della donna: “Noi, oltre che agitati, ci sentiamo derisi e umiliati perché tutto avviene davanti agli altri clienti, come se non sapessimo fare il nostro lavoro dopo 33 anni. Io sono finita in ospedale. Al mio rientro, non mi hanno fatto neanche riattaccare. Mi hanno inviato una seconda lettera di contestazione con sospensione immediata e dopo è arrivato il licenziamento effettivo. Io ho 58 anni. monoreddito, con figlio e mamma entrambi con handicap. Ho due leggi 104. È stata una coltellata“.

Fabio Giomi, l’altro cassiere licenziato

La trasmissione condotta da Bianca Berlinguer ha raccontato anche la vicenda di Fabio Giomi, altro cassiere licenziato per non aver individuato il finto furto, organizzato da un ispettore dell’azienda, di alcuni prodotti messi nel carrello e passati alle casse.

Venerdì 12 dicembre Giomi è sceso in piazza per protestare e, da lì, ha raccontato: “Mi chiamo Fabio Giomi, ho 63 anni, ero un cassiere. A fine ottobre sono stato licenziato a 4 anni dalla pensione per un test, il test del carrello. Il test del carrello è un test tranello e lede la dignità di chi lavora. Davanti all’ingiustizia noi non facciamo test, noi lottiamo”.

La proposta del supermercato e la reazione di Landini

È sempre Cartabianca, a proposito della situazione di Giomi, ha riferito che Pam Panorama, in un incontro in Prefettura, ha proposto di convertire il suo licenziamento in una sanzione disciplinare, ma il cassiere e il sindacato hanno rifiutato la mediazione.

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha commentato: “Bisogna ritirare il licenziamento. Punto. Sono atti inaccettabili”.