Test di Medicina dopo il semestre filtro, risultati entro il 23 dicembre: cosa succede se non si supera
Gli aspiranti medici attendono con impazienza i risultati del test di Medicina: cosa succederà a chi non supera il semestre filtro
Il 10 dicembre si è svolto il secondo appello del test di Medicina, dopo la conclusione del semestre filtro. I risultati, pubblicati entro il 23 dicembre, determineranno chi potrà proseguire gli studi: è necessario ottenere almeno 18 in biologia, chimica e fisica. Tuttavia, il punteggio minimo non garantisce automaticamente un posto utile in graduatoria.
Test di Medicina, risultati entro il 23 dicembre
Il 10 dicembre si è svolto il secondo appello del test di Medicina per gli studenti iscritti al semestre filtro del primo anno.
Dopo le novità introdotte dalla ministra Anna Maria Bernini, gli studenti hanno sostenuto (con due appelli a scelta) un test composto da tre esami: biologia, chimica e fisica.
Il secondo appello del semestre filtro presso Lingotto fiere a Torino lo scorso 10 dicembre
Si attendono ora i risultati, che determineranno chi si collocherà in posizione utile in graduatoria per proseguire gli studi.
Secondo quanto riportato dal MUR, gli esiti del test verranno pubblicati entro il 23 dicembre.
Cosa succede se non si supera il semestre filtro
Per superare il test di Medicina, il voto minimo richiesto per ogni esame è pari a 18/30.
Resta inteso che, per superare il semestre filtro è necessario conseguire il 18 in tutte e tre le prove. Inoltre, il punteggio minimo non garantisce automaticamente un posto utile in graduatoria.
La graduatoria che verrà pubblicata entro il 23 dicembre terrà conto dei posti disponibili nelle sedi indicate nelle preferenze.
Se lo studente non si collocherà utilmente in graduatoria, non potrà accedere al secondo semestre.
Potrà tuttavia immatricolarsi in uno dei corsi affini per i quali ha espresso la propria preferenza, a condizione di aver conseguito i 18/30 in tutti e tre gli insegnamenti.
Qualora, invece, uno studente non abbia superato gli esami di profitto, ci si potrà comunque immatricolare in un altro corso di laurea, rispettando ovviamente i requisiti di accesso e in presenza di corsi disponibili.
Cambiamenti in vista per il prossimo anno
Le novità introdotte quest’anno al test di Medicina e l’istituzione del semestre filtro hanno già mostrato diversi limiti.
La ministra Anna Maria Bernini ha annunciato la possibilità di nuovi cambiamenti per il prossimo anno accademico.
Inoltre, in caso di posti vacanti dopo la pubblicazione dei tanto attesi risultati, sarà necessario riassegnarli. Non è ancora chiaro, tuttavia, se si provvederà a uno scorrimento delle graduatorie o a un terzo appello.