Test Medicina 2025 sul semestre filtro tra "radioline, aiuti e compiti fotografati col telefono": le accuse

Il primo test del semestre filtro per l’accesso a Medicina 2025 è finito nel caos: decine di segnalazioni denunciano irregolarità in molte sedi, con foto dei compiti diffuse online, radioline e telefoni nascosti e presunti aiuti in aula. Ministero e Crui promettono “tolleranza zero”, mentre la protesta degli studenti monta sui social.

Test di Medicina 2025 sul semestre filtro, accuse e proteste

La giornata del test di Medicina 2025, primo vero banco di prova del nuovo sistema del semestre filtro, è finita al centro di polemiche per le tante segnalazioni di comportamenti irregolari.

Le aule piene, i controlli non sempre rigidi e la pubblicazione online delle foto dei compiti, scattate durante l’esame, hanno evidenziato il problema, con la protesta che monta sui social.

ANSA Studenti affrontano l’esame di medicina presso il Lingotto, Torino, 20 novembre 2025

“Sui gruppi dell’università stanno girando le foto del compito fatte in aula. Credo che una situazione del genere sia inaccettabile”, ha scritto una studentessa, in un messaggio ricondiviso sul proprio profilo Instagram da Selvaggia Lucarelli.

Telefoni, radioline e controlli insufficienti

Le testimonianze degli studenti descrivono un semestre filtro tutt’altro che equo. Tra le testimonianze circolate, racconti di telefoni utilizzati per copiare, radioline nascoste, aiuti tra candidati e addirittura docenti che suggeriscono risposte a determinate persone.

In alcune sedi, i controlli sono stati precisi: “A Pisa tutti sono stati giustamente privati di telefoni, ma altrove nessun controllo”, afferma un ragazzo. In altre università si parla apertamente di cellulari lasciati sui banchi, scambi di informazioni, commissioni distratte e aiuti concessi “anche a chi non ne aveva diritto”.

In alcuni casi, raccontano i candidati, “le regole non sono state rispettate e ognuno si è arrangiato come ha potuto”. Il clima che emerge è quello di una sfiducia crescente, alimentata anche dal timore che chi ha infranto le regole possa superare il test a scapito di chi ha rispettato le procedure.

Il Ministero e le università difendono il test

Dopo la diffusione delle foto dei compiti del test di Medicina 2025, il Ministero dell’Università e la Conferenza dei Rettori hanno assicurato massima fermezza e annunciato sanzioni per i responsabili.

“Totale intransigenza verso chi diffonde e pubblica online le immagini degli esami”, ha dichiarato la presidente della CRUI Laura Ramaciotti, mentre il Ministero ha ribadito che “gli atenei individueranno e sanzioneranno chi non ha rispettato le regole”.

Alcuni dei messaggi che diversi studenti hanno inviato a Selvaggia Lucarelli

Al momento, le dichiarazioni sembrano però interessare gli studenti “furbetti” e non i docenti che non seguono le regole e che fanno favoritismi. Anche per questo, cresce il malcontento per un semestre filtro che avrebbe dovuto garantire equità e meritocrazia, ma che rischia invece di essere ricordato come il più discusso degli ultimi anni.