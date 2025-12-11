Test Medicina dopo semestre filtro, gli insufficienti potrebbero finire in graduatoria per colmare i posti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il Mur corre ai ripari per evitare il flop del semestre filtro di Medicina. In attesa dei risultati del secondo appello dei test, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini starebbe valutando di fare entrare in graduatoria tutti i candidati, alla luce dei risultati scadenti registrati al primo esame. Per evitare di lasciare posti vacanti nelle facoltà di Medicina potrebbero dunque essere ammessi anche coloro che non hanno ottenuto almeno un 18 in tutte le tre prove, a condizione di recuperare i debiti formativi.

I risultati dei test di Medicina

La riforma dell’accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria è stata fortemente voluta dalla ministra Bernini per superare il cosiddetto “numero chiuso” e aumentare gli aspiranti camici bianchi. Ma gli esiti del nuovo sistema rischiano di risultare insufficienti per coprire tutti i 19.757 posti messi a bando nei corsi di laurea delle università pubbliche italiane.

Al primo test del 20 novembre, i candidati promossi in Chimica e in Biologia sono stati intorno al 23%, mentre in Fisica soltanto tra il 10 e il 15%, costringendo a ripresentarsi al secondo appello del 10 dicembre rispettivamente 42mila, 39mila e 46mila esaminandi.

ANSA

La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini

L’ipotesi sul semestre filtro

Uno scenario che potrebbe ripresentarsi anche dopo il secondo esame e che starebbe costringendo il Ministero a cercare una soluzione prima del 23 dicembre, quando si scopriranno i risultati definitivi dei test di Medicina.

L’ipotesi sul tavolo del Mur sarebbe dunque di inserire in graduatoria tutti i quasi 20mila candidati, non soltanto in ordine di voto, ma ammettendo anche chi non ha superato tutti e tre gli esami: in fondo finirà chi ha ottenuto i punteggi peggiori.

Il corso per il recupero dei crediti

Ogni studente potrebbe dunque essere assegnato a un ateneo e coloro che non hanno raggiunto un voto di 18 nelle tre materie dovranno recuperare il debito con un breve corso tra gennaio e febbraio 2026. Al termine del quale dovrà sostenere una prova a livello locale per il recupero dei crediti.

“Siamo a dicembre. Il semestre finisce a febbraio con l’eventuale recupero dei debiti formativi entro quella data” ha spiegato al Senato la ministra Bernini.