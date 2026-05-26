Test negativo sull'Ebola a Milano, ma Bassetti mette in guardia: "Peggiore epidemia di sempre, virus in aereo"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nonostante sia risultato negativo il test sull’Ebola sui due cooperanti tornati dall’Uganda e ricoverati a Milano, l’infettivologo Matteo Bassetti ha lanciato un nuovo allarme per mantenere alta l’attenzione sul fenomeno: “Siamo di fronte a quella che è probabilmente l’epidemia di ebola peggiore di sempre”.

Test Ebola negativo per i due cooperanti tornati dall’Uganda

La trasmissione Mattino Cinque ha fatto il punto della situazione dopo i test sull’Ebola condotti sui due cooperanti tornati dall’Uganda e attualmente ricoverati all’ospedale Sacco di Milano.

Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31 anni: la prima ha accusato sintomi più seri, inclusi problemi neurologici.

ANSA

I sintomi dell’uomo sono meno gravi, ma comunque preoccupanti.

L’ipotesi Ebola è stata esclusa dai test nella serata di lunedì 25 maggio: i due pazienti hanno contratto la shigella.

L’allarme di Matteo Bassetti sull’Ebola

Dopo il risultato negativo del test sull’ebola eseguito ai due cooperanti tornati recentemente in Italia dall’Uganda, Matteo Bassetti ha dichiarato a Mattino Cinque: “Ci sono tre buone notizie: la prima è che la macchina, in qualche modo, ha funzionato. Abbiamo fatto le prove generali di quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni. La seconda è che sono risultati negativi. La terza è che anche l’Italia finalmente si interessa a questo fenomeno”.

L’esperto ha aggiunto: “Tutto il mondo è col fiato sospeso per quanto sta succedendo in Africa. Siamo di fronte a quella che è probabilmente l’epidemia di ebola peggiore di sempre“.

Bassetti ha spiegato: “Il virus Bundibugyo è molto diverso dal classico Zaire visto in passato e la curva di crescita dei casi in Congo e Uganda è stata molto rapida“.

I numeri riportati da Matteo Bassetti: “Abbiamo circa un migliaio di casi ma qualcuno pensa che ce ne siano molti di più, con circa 200 morti”.

L’infettivologo ha spiegato perché è importante mantenere la guardia “alta”: “Con l’Ebola non si scherza, tutte le misure devono essere rodate. La macchina deve essere pronta a intercettare i casi”.

Ancora Bassetti: “Siamo di fronte alla più grande epidemia, che, certamente, è lontana da noi, ma oggi i virus non viaggiano sui barconi ma in aeroplano e quindi in 8-9-10 ore possono essere in Europa”.

La spiegazione sulle modalità di contagio del virus dell’Ebola

Nel corso del suo intervento televisivo, Matteo Bassetti ha spiegato le modalità di contagio.

Le sue parole: “È un virus ‘poco intelligente’ per quanto riguarda la diffusione. Il contagio avviene soltanto per contatto con liquidi corporei come sangue, urine e feci. Non ha la classica trasmissione per via aerea, questo ci lascia abbastanza tranquilli”.

L’esperto ha aggiunto: “I casi riguardano, soprattutto, diffusione intra-ospedaliera del virus”.