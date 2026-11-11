NOTIZIE
Temi Caldi:

Test psicoattitudinali nel concorso per magistrati, si analizzano 5 ambiti dalla sfera emotiva all'empatia

Concorso magistrati per 300 posti: debuttano i test psicoattitudinali. Come funzionano e cosa valutano nel dettaglio

Aggiornato: 3 min di lettura

GABRIELE-SILVESTRI

Gabriele Silvestri

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nel concorso per 300 magistrati ordinari, fresco di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, debuttano i test psicoattitudinali: gli ammessi all’orale li sosterranno in un’unica sessione collettiva, poi un colloquio con giudizio di idoneità. Chi non si presenta è escluso. Domande entro il 10 dicembre, scritti dal 21 al 25 giugno 2027.

Concorso magistrati, le novità

Chi vuole diventare giudice o pubblico ministero non dovrà dimostrare soltanto di conoscere il diritto, ma dovrà anche superare una verifica sull’idoneità psicologica a fare il magistrato. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha firmato il bando 5 novembre, ed è uscito il 10 novembre sulla Gazzetta Ufficiale n. 87. In palio 300 posti da magistrato ordinario: sarà il primo concorso a cui si applicano le regole della riforma voluta dal governo nel 2024.

Il test non sarà una preselezione: riguarda chi ha superato i tre elaborati di diritto civile, penale e amministrativo, in programma dal 21 al 25 giugno 2027, e quindi è stato ammesso all’orale. Prima di presentarsi davanti alla commissione, questi candidati dovranno compilare i questionari psicometrici tutti insieme, in un’unica sessione: stesso giorno e stessa ora per tutti, così da garantire parità di trattamento.

test psicoattitudinali concorso magistrati nordio

Assenti automaticamente esclusi

Giorno, ora e sede usciranno in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero, e questa pubblicazione vale come notifica. Bisognerà presentarsi con un documento d’identità e con il codice identificativo stampato sul tesserino consegnato durante gli scritti.

L’articolo 9 del bando è molto rigido sulla questione della presenza. “La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti, qualunque ne sia la causa, comporta l’esclusione dal concorso e la decadenza dall’ammissione alla prova orale”. Il motivo indicato è la natura tecnica dell’accertamento psicometrico, che di norma non si può ripetere.

Come funzionano i test psicoattitudinali

I questionari non danno punti, ma servono a preparare il colloquio psicoattitudinale, che è diventato una materia dell’orale: lo scopo è “verificare l’assenza di condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria”. L’esito non è un voto ma un giudizio, idoneo o non idoneo, e chi viene giudicato non idoneo è escluso. Per questa parte la commissione d’esame avrà in più alcuni docenti universitari di materie psicologiche: li nomina il ministro su proposta del Consiglio universitario nazionale, dopo una delibera del Csm.

I criteri li ha fissati il Consiglio superiore della magistratura con la delibera approvata dal plenum il 16 settembre 2026, con sei astensioni. Le aree sono cinque:

  • cognitiva;
  • emotiva;
  • relazionale;
  • etico-valoriale;
  • organizzativa.

Per essere giudicati inidonei, ad ogni modo, non basta una debolezza generica, ma devono sussistere carenze gravi, da approfondire durante il colloquio. Le prove vere e proprie le prepareranno esperti del settore e poi le dovrà approvare il Csm.

Le nuove regole non valgono per il concorso per 450 posti ancora in corso, bandito il 22 ottobre 2025, e nemmeno per quello da 180 magistrati tributari. Le domande per il nuovo bando si presentano solo online, con Spid di secondo livello, Cie o Cns, dalle 12 del 10 novembre alle 12 del 10 dicembre. Per candidarsi, si paga un contributo di 50 euro tramite PagoPA.

test psicoattitudinali concorso magistrati ANSA

Leggi anche

Enel

Ultime Notizie

Global Summit

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo