Test psicoattitudinali nel concorso per magistrati, si analizzano 5 ambiti dalla sfera emotiva all'empatia

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Nel concorso per 300 magistrati ordinari, fresco di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, debuttano i test psicoattitudinali: gli ammessi all’orale li sosterranno in un’unica sessione collettiva, poi un colloquio con giudizio di idoneità. Chi non si presenta è escluso. Domande entro il 10 dicembre, scritti dal 21 al 25 giugno 2027.

Concorso magistrati, le novità

Chi vuole diventare giudice o pubblico ministero non dovrà dimostrare soltanto di conoscere il diritto, ma dovrà anche superare una verifica sull’idoneità psicologica a fare il magistrato. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha firmato il bando 5 novembre, ed è uscito il 10 novembre sulla Gazzetta Ufficiale n. 87. In palio 300 posti da magistrato ordinario: sarà il primo concorso a cui si applicano le regole della riforma voluta dal governo nel 2024.

Il test non sarà una preselezione: riguarda chi ha superato i tre elaborati di diritto civile, penale e amministrativo, in programma dal 21 al 25 giugno 2027, e quindi è stato ammesso all’orale. Prima di presentarsi davanti alla commissione, questi candidati dovranno compilare i questionari psicometrici tutti insieme, in un’unica sessione: stesso giorno e stessa ora per tutti, così da garantire parità di trattamento.

Assenti automaticamente esclusi

Giorno, ora e sede usciranno in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero, e questa pubblicazione vale come notifica. Bisognerà presentarsi con un documento d’identità e con il codice identificativo stampato sul tesserino consegnato durante gli scritti.

L’articolo 9 del bando è molto rigido sulla questione della presenza. “La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti, qualunque ne sia la causa, comporta l’esclusione dal concorso e la decadenza dall’ammissione alla prova orale”. Il motivo indicato è la natura tecnica dell’accertamento psicometrico, che di norma non si può ripetere.

Come funzionano i test psicoattitudinali

I questionari non danno punti, ma servono a preparare il colloquio psicoattitudinale, che è diventato una materia dell’orale: lo scopo è “verificare l’assenza di condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria”. L’esito non è un voto ma un giudizio, idoneo o non idoneo, e chi viene giudicato non idoneo è escluso. Per questa parte la commissione d’esame avrà in più alcuni docenti universitari di materie psicologiche: li nomina il ministro su proposta del Consiglio universitario nazionale, dopo una delibera del Csm.

I criteri li ha fissati il Consiglio superiore della magistratura con la delibera approvata dal plenum il 16 settembre 2026, con sei astensioni. Le aree sono cinque:

cognitiva;

emotiva;

relazionale;

etico-valoriale;

organizzativa.

Per essere giudicati inidonei, ad ogni modo, non basta una debolezza generica, ma devono sussistere carenze gravi, da approfondire durante il colloquio. Le prove vere e proprie le prepareranno esperti del settore e poi le dovrà approvare il Csm.

Le nuove regole non valgono per il concorso per 450 posti ancora in corso, bandito il 22 ottobre 2025, e nemmeno per quello da 180 magistrati tributari. Le domande per il nuovo bando si presentano solo online, con Spid di secondo livello, Cie o Cns, dalle 12 del 10 novembre alle 12 del 10 dicembre. Per candidarsi, si paga un contributo di 50 euro tramite PagoPA.