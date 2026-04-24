Testa di Pamela Genini, Francesco Dolci parla del capello biondo che "potrebbe essere di Francesca Pizzolante"

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Le troupe giornalistiche continuano a piantonare la casa di Francesco Dolci a Sant’Omobono Terme. L’interesse nei confronti di Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, uccisa dal nuovo compagno Gianluca Soncis il 15 ottobre 2025, si è rialzato a seguito della scoperta della profanazione della salma della donna, di cui è scomparsa la testa. A catturare l’attenzione è la scoperta di un capello biondo in un tombino adiacente all’ingresso della villetta che, tuttavia, potrebbe appartenere proprio a una giornalista.

Il capello apparterebbe a Francesca Pizzolante

Il capello biondo ritrovato nella giornata del 23 aprile in un tombino nel giardino di Francesco Dolci apparterebbe a una giornalista.

L’uomo lo ha dichiarato ospite della trasmissione Ore 14 sera condotta da Milo Infante, perché la giornalista in questione sarebbe proprio un’inviata della trasmissione Rai: Francesca Pizzolante.

La versione è stata confermata da Dolci la mattina successiva, ospite di Mattino Cinque su Canale 5. "È il capello di una giornalista Rai che si metteva qua e prima delle dirette si pettinava e si sistemava e magari le è caduto questo capello" ha raccontato in diretta.

Pizzolante, in collegamento a Ore 14, si è detta disposta a sottoporsi a un test del Dna se ce ne fosse bisogno, ma nel caso il capello non dovesse appartenere a Pamela Genini, la sua provenienza sarebbe irrilevante.

Francesco Dolci nega ogni accusa

Secondo la versione dell’ex fidanzato, non vi è alcuna possibilità che il capello appartenga alla vittima di femminicidio: "Pamela aveva i capelli fini, castani e lunghi. Il capello è biondo e spesso".

Il capello in questione è stato raccolto e repertato dagli agenti dei Carabinieri, che vi compiranno le dovute analisi.

Dolci, ha raccontato a Mattino Cinque, ha chiesto agli agenti "di ispezionare tutta la casa", perché "i giornalisti continuano a sospettare".

L’uomo afferma che "come favore personale", l’ispezione è stata compiuta, ma per il momento non vi è alcuna notizia ufficiale a riguardo.

Le indagini sulla salma di Pamela Genin

Seppur il capello dovesse risultare di Pamela Genin, ciò non significherebbe tuttavia che la salma decapitata sia passata di lì.

Genin, ex compagna di Dolci, frequentò l’abitazione abitualmente e per un lungo periodo e il capello potrebbe risalire al momento della frequentazione.

Si tratta, inoltre, di un capello incastrato in una ragnatela che si sarebbe dovuta spezzare se fosse stata colpita da una testa.