Testa di Pamela Genini trafugata, la madre attacca Francesco Dolci: "Non collabora, è una persona pericolosa"

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La madre di Pamela Genini si è lasciata andare a uno sfogo contro Francesco Dolci, su cui gli investigatori stanno puntando l’attenzione riguardo al caso della testa della ragazza trafugata dalla tomba. La signora Unna ritiene che se è indagato “vuol dire che sa qualcosa, non collabora, non ce la conta giusta”. La donna ipotizza che possa essere una “persona pericolosa”.

L’attacco della madre di Pamela Genini a Francesco Dolci

Un inviato de La Vita in Diretta ha intervistato la madre di Pamela Genini, Unna, e il compagno Beppe.

“Basta depistare, basta raccontare storie, basta fare telenovele – ha detto la donna rivolgendosi a Francesco Dolci, indagato per profanazione di sepolcro e vilipendio del cadavere della 29enne uccisa dall’ex compagno Gianluca Soncin – Siamo stanchi veramente, smettila Francesco”.

ANSA

Alla domanda su cosa provino i familiari a causa della scarsa trasparenza di Dolci, il compagno di Unna, Beppe, ha risposto che la sensazione è sempre la stessa “perché fin dall’inizio ha cominciato a farfugliare di tutto e di più e, in questa tragica vicenda, dove la famiglia ne sta soffrendo parecchio, è diventata insostenibile”.

L’accusa a Francesco Dolci

Unna ha poi evidenziato che Francesco Dolci è indagato “vuol dire che sa qualcosa“. La donna ha accusato l’imprenditore 41enne di non collaborare.

“Non aiuta, non ce la conta giusta”, ha affermato la madre di Pamela Genini.

A Unna è poi stato chiesto se ha paura di Dolci, se teme che possa fare qualcosa ancora.

“Sì, secondo me questa persona è pericolosa – ha risposto la mamma della 29enne uccisa – se ha fatto quello che ha fatto, potrebbe fare qualsiasi altra cosa”.

“Deve dire dove si trova – è l’appello di Unna – perché non possiamo più andare avanti”.

Le ricerche della testa di Pamela Genini

Intanto continuano le attività di ricerca dei resti di Pamela Genini, la cui salma è stata profanata e vilipesa nella tomba del cimitero di Strozza, nella Bergamasca, ed è stata portata via la testa dalla bara.

I carabinieri del comando provinciale di Bergamo sono affiancati dai colleghi cinofili arrivati appositamente da Firenze. L’area interessata dalle ricerche è piuttosto vasta ed è già stata suddivisa in settori che saranno via via controllati con queste unità specializzate.

Si parte dalle proprietà di Francesco Dolci, attualmente unico indagato a piede libero dal 6 maggio, quando è stato convocato in caserma a Bergamo con le accuse di vilipendio di cadavere e furto della testa della ventinovenne uccisa a Milano il 14 ottobre dell’anno scorso dall’ex compagno Gianluca Soncin.

Dolci si è sempre dichiarato innocente, ma i sospetti dei carabinieri del reparto investigativo di Bergamo, coordinati dal sostituto procuratore Giancarlo Mancusi, si sono fin da subito concentrati su di lui, imprenditore bergamasco di 41 anni, anche per via di una serie di ‘appostamenti’ e visite fuori orario d’apertura del cimitero di Strozza.