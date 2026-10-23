Testa di Pamela Genini "trafugata per soldi" secondo Francesco Dolci, la rivelazione sui contanti trovati

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Secondo la versione di Francesco Dolci un non meglio noto Mister X avrebbe avuto a disposizione una chiave con la quale avrebbe avuto accesso a cassette di sicurezza nelle quali Pamela Genini avrebbe custodito del denaro appartenente a una presunta organizzazione criminale. Questo sarebbe stato il motivo della profanazione della tomba della ragazza, un’ipotesi supportata anche dal legale dell’indagato.

L’ipotesi di un Mister X dietro la profanazione della tomba

Come annunciato da La Vita in Diretta il 23 ottobre, gli inquirenti della Procura di Bergamo sarebbero al lavoro per approfondire l’ipotesi sul movente economico nell’inchiesta sulla profanazione della tomba di Pamela Genini.

Una pista, questa, suggerita da Francesco Dolci: l’impresario di Sant’Omobono Terme (Bergamo) da tempo rivela che chi ha prelevato la testa della salma della 29enne uccisa da Gianluca Soncin lo avrebbe fatto per via del denaro conservato dalla vittima per conto di una non meglio precisata organizzazione criminale.

ANSA

Ci sarebbe, poi, un certo Mister X, che in almeno un’occasione avrebbe accompagnato Pamela Genini a prelevare del denaro in banca. Questo personaggio misterioso sarebbe in possesso delle chiavi delle cassette di sicurezza della 29enne.

Il presunto tesoretto nelle disponibilità di Pamela Genini ammonterebbe a una somma che si aggira intorno al milione di euro.

Il parere di Francesco Dolci e dell’avvocato

“Pamela non aveva questi soldi”, dice Francesco Dolci a La Vita in Diretta. Il suo avvocato Pierpaolo Cassarà, del Foro di Tivoli, è convinto che ci siano altre chiavi e altre cassette di sicurezza, e condivide l’ipotesi del movente economico.

Dolci, inoltre, sostiene che parte di questi soldi sia custodita in Svizzera, e racconta un aneddoto: “Una volta l’avevo accompagnata in Svizzera, e lei mi aveva allontanato per un momento perché doveva entrare in un negozio, ma non era vero. Accanto a questo negozio c’era una banca. A volte le arrivavano accrediti anche importanti su PayPal”.

Il giallo dello smartphone e del tablet di Pamela Genini

Nel frattempo, la famiglia di Pamela Genini attende il dissequestro di uno smartphone e di un telefono appartenuti alla 29enne, dispositivi che non sarebbero ancora stati sbloccati.

“Chissà perché”, dice Dolci sospettoso, convinto che questo dissequestro non ottenuto dalla famiglia nasconda altre ombre.